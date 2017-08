Federer leva susto, mas vence Ferrer em Montreal e mantém 'freguesia'

Roger Federer sofreu nesta quinta-feira, mas manteve a freguesia diante de David Ferrer. O suíço, que nunca perdeu para o espanhol, faturou sua 17ª vitória sobre o rival e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O número três do mundo demorou para engrenar no jogo, mas acabou buscando o triunfo de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.

No duelo de "trintões", o tenista que completou 36 anos na terça-feira começou mal e, após salvar break points logo no seu primeiro game de serviço, sofreu a quebra no quarto game. Mesmo cometendo muitos erros, Federer conseguiu devolver a quebra no nono game, quando Ferrer sacava para fechar o set. No entanto, o suíço voltou a perder o saque e o espanhol abriu vantagem no placar.

No segundo set, Federer quebrou logo no começo. O tenista de 35 anos até devolveu a quebra, mas o suíço voltou a se impor no saque do espanhol e abriu a vantagem necessária para fechar o set e empatar a partida.

Na terceira e decisiva parcial, Federer quebrou logo no primeiro game e daí em diante não sofreu mais ameaças. Obteve ainda outra quebra e confirmou o favoritismo com certa tranquilidade nos games finais, após 1h55min de duelo.

Federer, que fez uma estreia tranquila em Montreal, cometeu 47 erros não forçados no jogo desta quinta, contra 35 de Ferrer. Por outro lado, foi mais incisivo nas trocas de bola. Acertou 30 bolas vencedoras, contra 14 do espanhol.

Nas quartas de final, o tenista de 36 anos vai encarar outro espanhol. Será Roberto Bautista, 12º cabeça de chave, que avançou ao eliminar o francês Gael Monfils por 4/6, 7/6(7/5) e 7/6 (7/2). Será o sétimo confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. Federer venceu todas as seis partidas anteriores.

Em outros confrontos desta quinta, o argentino Diego Schwartzman superou um "pneu" no set inicial para buscar a virada sobre o norte-americano Jared Donaldson pelo placar de 0/6, 7/5 e 7/5. Seu próximo adversário será o holandês Robin Haase, que eliminou o búlgaro Grigor Dimitrov, sétimo cabeça de chave, por 7/6 (7/3), 4/6 e 6/1.

