Federer derrota sérvio e avança às oitavas de final do Masters 1000 de Miami

O suíço Roger Federer teve trabalho apenas no primeiro set, nesta segunda-feira, para conseguir a sua classificação às oitavas de final do Masters 1000 de Miami, disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos. Contra o sérvio Filip Krajinovic, apenas o 103.º colocado do ranking da ATP, o atual número 5 do mundo venceu por 2 a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 30 minutos.

Em Miami, Federer persegue a sua quarta conquista - foi campeão em 2005, 2006 e 2017. No ano passado, caiu logo na estreia para o australiano Thanasi Kokkinakis e agora já ganhou duas vezes. Na segunda rodada - foi "bye" na primeira, o suíço teve trabalho contra o moldavo Radu Albot.

Em 2019, o ex-número 1 do mundo corre atrás de mais marcas importantes na carreira. Em fevereiro, conquistou o 100.º título da carreira no ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, está atrás somente do norte-americano Jimmy Connors, que tem 109. Na temporada são 14 vitórias e apenas duas derrotas - foi vice-campeão do Masters 1000 de Indian Wells, há 10 dias, e caiu ainda nas oitavas de final do Aberto da Austrália.

Nesta segunda-feira, a chuva voltou a atrapalhar a organização do Masters 1000 de Miami como aconteceu na última quarta - primeiro dia de disputas das chaves de simples. Além da vitória de Federer, dois jogos conseguiram ser finalizados.

Um deles foi a vitória do norte-americano Jordan Thompson sobre o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com um duplo 7/5 em 1 hora e 47 minutos de confronto. O outro marcou a classificação do sul-africano Kevin Anderson, número 8 do mundo, com o triunfo contra o português João Sousa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).