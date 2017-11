Federer bate Zverev e vira primeiro classificado às semifinais do ATP Finals

O suíço Roger Federer sofreu, mas confirmou favoritismo nesta terça-feira ao vencer o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 5/7 e 6/1, em Londres, e se tornar o primeiro tenista classificado às semifinais do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Em busca de seu sétimo título da competição que fecha o ano do tênis profissional masculino, o atual vice-líder do ranking mundial já havia estreado com vitória sobre o norte-americano Jack Sock, no último domingo, e com isso se garantiu na liderança do Grupo Boris Becker.

Horas mais cedo nesta terça-feira, Sock se manteve na luta por uma vaga nas semifinais ao derrotar o croata Marin Cilic, também por 2 sets a 1, na abertura da segunda rodada desta chave. Cilic, por sua vez, já está eliminado da luta por uma vaga nas semifinais.

Desta forma, o confronto entre Sock e Zverev na última rodada desta chave definirá um classificado à semifinal, pois cada um acumula uma vitória e uma derrota até aqui, enquanto Cilic poderá chegar ao máximo um triunfo se passar por Federer no outro duelo que fechará o Grupo Boris Becker. Estes dois jogos serão realizados na quinta-feira.

Derrotado nesta terça, Zverev ocupa a segunda posição desta chave pelo melhor saldo de sets em relação a Sock, o terceiro colocado, que tentará surpreender para avançar às semifinais nesta que é a sua primeira participação no ATP Finals.

Já classificado à próxima fase, Federer avançou pela 14ª vez às semifinais do grande torneio que fecha a temporada, que ele já conquistou em 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011.

O suíço, porém, não teve facilidade para bater o jovem Zverev, de 20 anos e hoje o terceiro colocado do ranking mundial. Ele chegou a salvar um set point na primeira parcial, que não teve nenhuma quebra de saque e só foi ser decidido no tie-break. O alemão chegou a dar a impressão de que venceria este desempate ao abrir 4/0, mas o recordista de títulos de Grand Slam reagiu e ganhou por 8/6 para abrir vantagem.

Na segunda parcial, porém, Zverev aproveitou duas de sete chances de quebrar o saque de Federer, sofreu apenas um break point e fez 7/5 para empatar o duelo. Entretanto, o que se desenhava como um terceiro set que poderia ser emocionante foi transformado em domínio por Federer, que aproveitou as três oportunidades que teve de ganhar games no serviço do adversário e confirmou todos os seus saques para liquidar o duelo em 6/1.

Essa foi a terceira vitória de Federer em cinco jogos com o alemão, que havia levado a melhor no confronto anterior entre os dois, na final do Masters 1000 do Canadá deste ano, no qual o suíço também derrotou o jovem rival no Torneio de Halle.

DUPLAS - Também nesta terça-feira, o ATP Finals conheceu os dois primeiros tenistas classificados às semifinais da chave de duplas do torneio. Listados como principais azarões desta disputa do evento que fecha a temporada, a norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus voltaram a surpreender ao baterem os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, cabeças de chave número 6, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 10/5.

Foi a segunda vitória em dois jogos da dupla neste ATP Finals. E com o novo triunfo eles também asseguraram a liderança do Grupo Eltingh/Haarhuis. Assim, eles terão pela frente em uma das semifinais quem terminar o Grupo Woodbridge/Woodforde na vice-liderança.

Esta última chave terá a sua segunda rodada de disputas nesta quarta-feira, quando o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot enfrentarão os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan às 10 horas (de Brasília) em um confronto que valerá a liderança da chave, pois as duas duplas estrearam com vitória na competição.

Já o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, derrotados na primeira rodada, terão pela frente, às 16 horas, o croata Marcel Granollers e o croata Ivan Dodig na luta para se manterem vivos na luta por uma vaga nas semifinais.

No outro duelo realizado nesta terça-feira pelo Grupo Eltingh/Haarhuis, o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, atuais campeões do ATP Finals, se recuperaram da derrota que sofreram na estreia ao baterem o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6).