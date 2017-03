Federer bate Del Potro e avança às oitavas de final do Masters de Miami

Em nova demonstração da grande fase que vive nesta temporada, Roger Federer venceu Juan Martín del Potro com autoridade, nesta segunda-feira, para avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Miami. Em apenas 1h22min, o tenista suíço derrotou o argentino por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e ampliou para oito jogos a sua invencibilidade mais recente deste ano, no qual só sofreu uma derrota nos três torneios anteriores que disputou.

Embalado pela conquista do título do Masters 1000 de Indian Wells, também em quadras duras como as de Miami nos Estados Unidos, Federer assim se credenciou para enfrentar na próxima fase o espanhol Roberto Bautista Agut, 14º cabeça de chave, que em outro duelo já encerrado nesta segunda derrotou de virada o norte-americano Sam Querrey, 22º pré-classificado, por 2 sets a 1, com 3/6, 6/2 e 6/3.

Hoje na sexta posição do ranking mundial, Federer não enfrentava Del Potro, ex-Top 10 que hoje é o 34º colocado da ATP, desde 2013. E, ao ganhar do argentino, ampliou para 16 vitórias em 21 confrontos a sua grande vantagem no retrospecto de duelos entre os dois.

Campeão também do Aberto da Austrália nesta temporada, o suíço teve uma atuação sólida diante de Del Potro nesta segunda-feira. Além de confirmar todos os seus saques, aproveitou duas de sete oportunidades de quebrar o serviço do argentino para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.

Federer ainda exibiu força ao salvar cinco break points conseguidos pelo argentino, que entre 2012 e 2013 chegou a emplacar um sequência de três vitórias seguidas sobre o suíço, sendo a última delas no Torneio da Basileia, terral natal do recordista de títulos de Grand Slam. Naquele mesmo 2013, porém, o ex-número 1 do mundo superou o adversário no Masters 1000 de Paris e no ATP Finals, em Londres.

Possível rival de Federer nas quartas de final, o checo Tomas Berdych, 10º cabeça de chave, também se garantiu nas oitavas nesta segunda-feira em outro jogo já encerrado em Miami. Ele avançou ao passar pelo luxemburguês Gilles Muller por 6/3 e 6/4.

E o próximo adversário de Berdych também já está definido. Trata-se do francês Adrian Mannarino, que em outro confronto desta segunda-feira eliminou o croata Borna Coric com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 7/6 (7/3).

