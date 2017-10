Federer atropela Goffin e fará final contra Del Potro na Basileia

Em busca do seu oitavo título do Torneio da Basileia, ATP 500 realizado em sua terra natal, Roger Federer garantiu vaga na decisão da competição com uma vitória arrasadora neste sábado. O suíço atropelou o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas uma hora de partida pelas semifinais.

Desta forma, o recordista de títulos de Grand Slam se credenciou para enfrentar na final deste domingo o argentino Juan Martín del Potro, quarto cabeça de chave, que na outra semifinal deste sábado derrotou o croata Marin Cilic, segundo pré-classificado e quarto colocado da ATP, por duplo 6/4.

Atual vice-líder do ranking mundial, Federer travará com Del Potro o 24º confronto entre os dois no circuito profissional, sendo que os dois já se enfrentaram por três vezes neste ano. No retrospecto geral dos embates, o suíço leva ampla vantagem, com 17 vitórias e seis derrotas, mas neste ano o argentino foi responsável pela eliminação do rival nas quartas de final do US Open, Grand Slam realizado em Nova York.

Federer, entretanto, saiu vencedor das outras duas partidas que fez contra o adversário nesta temporada, nos Masters 1000 de Miami e Xangai, todas em pisos duros como o do Torneio de Basileia, que é realizado em quadra coberta.

Neste sábado, por sua vez, Federer conquistou a sua sexta vitória em seis jogos contra Goffin, que até hoje ganhou apenas um set do suíço. E o belga, atual décimo colocado da ATP, voltou a ser presa fácil para o lendário tenista. Sem ter o seu saque ameaçado por nenhuma vez, o tenista da Basileia ainda converteu quatro de dez break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.

Já a outra semifinal na Suíça foi bem mais equilibrada. Del Potro, 19º tenista da ATP, chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes por Cilic, mas compensou o fato convertendo quatro de 12 break points para liquidar o jogo por duplo 6/4.

Essa foi a décima vitória do argentino em 12 jogos contra o croata, que no ano passado já havia sido superado pelo adversário na final da Copa Davis, na Croácia.

VIENA - Os finalistas do Torneio de Viena também foram definidos neste sábado. E a decisão do título será 100% francesa neste domingo, pois Jo-Wilfried Tsonga e Lucas Pouille triunfaram nas semifinais do ATP 500 austríaco realizado em quadras duras.

Tsonga avançou ao bater o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, enquanto Pouille derrotou o britânico Kyle Edmund, de virada, com 6/7 (7/9), 6/4 e 6/4.

Também neste sábado foram determinados os adversários do brasileiro Marcelo Demoliner e do norte-americano Sam Querrey na final da chave de duplas do Torneio de Viena. Tratam-se do indiano Rohan Bopanna e o uruguaio Pablo Cuevas, que nas semifinais superaram o russo Karen Khachanov e o francês Lucas Pouille por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.

Demoliner e Querrey garantiram vaga na decisão já na última sexta-feira, quando avançaram por W.O. ao contarem com a desistência do austríaco Olivier Marach, por lesão. Por causa do problema, ele nem entrou em quadra para atuar ao lado do parceiro croata Mate Pavic nas quartas de final.