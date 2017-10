Federer arrasa francês e vai às quartas na Basileia; Cilic e Del Potro avançam

O suíço Roger Federer deu nesta quinta-feira mais um passo rumo ao oitavo título no Torneio da Basileia, na Suíça. O tenista da casa arrasou o francês Benoit Paire por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 57 minutos de jogo. Com o triunfo, se garantiu nas quartas de final da competição de nível ATP 500, disputada sobre piso duro.

Principal favorito ao título, Federer vai encarar na sequência um tenista canhoto. Seu adversário vai sair do duelo entre o canadense Denis Shapovalov e o francês Adrian Mannarino. Se confirmar o favoritismo neste futuro duelo, o cabeça de chave número 1 poderá cruzar com o belga David Goffin.

Em sua segunda partida na Basileia, Federer sequer teve o saque ameaçado por Paire, atual 40º do ranking. O tenista local faturou quatro quebras de serviço no jogo, duas em cada parcial. Assim, melhorou seu retrospecto contra o francês para 5 a 0 no confronto direto.

Federer busca na Basileia seu oitavo título diante da torcida. Se chegar ao título, após ficar de fora da competição no ano passado, o suíço reduzirá a diferença para o espanhol Rafael Nadal na briga pela liderança do ranking nesta reta final da temporada.

Dono de dois troféus na cidade suíça, o argentino Juan Martín del Potro também se garantiu nas quartas de final ao superar um francês. O quarto cabeça de chave derrotou Julien Benneteau por duplo 6/4. Seu próximo adversário será o espanhol Roberto Bautista Agut.

Outro confronto das quartas de final terá o croata Marin Cilic e o húngaro Marton Fucsovics. Cilic, segundo cabeça de chave do torneio, superou Borna Coric em um confronto croata pelo placar de 6/3, 3/6 e 6/3. Já Fucsovics contou com o abandono do argentino Leonardo Mayer para avançar. O tenista da Hungria liderava por 3/0 quando o rival abandonou.