Federer anuncia que jogará em Roterdã e pode voltar a ser o número 1 do mundo

De olho na volta à liderança do ranking da ATP, o tenista suíço Roger Federer anunciou nesta quarta-feira que vai disputar na próxima semana o Torneio de Roterdã, um ATP 500 na Holanda disputado em quadras duras e cobertas. Assim, o atual número 2 do mundo antecipou o seu calendário, pois havia revelado anteriormente que só voltaria às quadras nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos, em março.

Sem resultados a defender na próxima semana e precisando de 155 pontos para ultrapassar o espanhol Rafael Nadal, Roger Federer precisa chegar à semifinal para voltar ao topo do ranking. O suíço é o recordista de semanas como número 1 do mundo, com 302 no total. De suas cinco passagens pela liderança, o período mais longo foi de 237, outro recorde na história do tênis masculino. Aos 36 anos, pode se tornar o mais velho número 1 da história e não ocupa esta posição desde outubro de 2012.

"Este torneio é especial para mim. Lembro de disputá-lo pela primeira vez em 1999 e que foi um dos primeiros eventos em que tive a chance de jogar no mais alto nível. É bom se juntar às comemorações de sua 45.ª edição", disse Roger Federer por meio de um comunicado oficial no seu site.

O diretor do torneio, o ex-jogador Richard Krajicek, também comemorou. "Estamos entusiasmados com o fato de Roger ter escolhido de última hora o ATP de Roterdã. Depois de seu fantástico resultado no Australian Open (Aberto da Austrália), é uma notícia tremenda que ele se junte a nós. É uma coroa para a celebração da história do nosso torneio".

Roger Federer tem dois títulos em Roterdã, conquistados nos anos de 2005 e 2012, além de ter sido finalista em 2001. A última vez que o suíço participou do torneio foi em 2013, quando chegou às quartas de final e caiu para o francês Julien Benneteau. Neste ano, seus principais rivais serão o compatriota Stan Wawrinka, o búlgaro Grigor Dimitrov, o alemão Alexander Zverev e o francês Jo-Wilfried Tsonga.