Federação Paulista confirma clássico entre Santos e Corinthians no Pacaembu

A Federação Paulista de Futebol confirmou nesta segunda-feira que o clássico entre Santos e Corinthians acontecerá no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O duelo será realizado em 4 de março, às 17 horas, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

A partida, inicialmente, estava programada para acontecer na Vila Belmiro, mas teve o local alterado a pedido da diretoria santista. Os dirigentes fizeram a solicitação em dezembro de 2017.

A intenção do presidente José Carlos Peres é que o Santos mande ao menos 50% dos jogos em São Paulo neste ano. A intenção é aumentar a arrecadação e também atender à demanda dos torcedores na capital paulista.

O Santos vem de derrota contra o Palmeiras, por 2 a 1, no último domingo, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro ainda fará outro clássico fora de casa - enfrentará o São Paulo, no estádio do Morumbi, dia 18, pela oitava rodada.