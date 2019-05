Federação Francesa suspende Mbappé por 3 jogos e abre investigação contra Neymar

A entrada violenta em Damien Silva, do Rennes, no final da prorrogação da partida decisiva da Copa da França, no último sábado, no Stade de France, em Paris, rendeu uma punição de três partidas ao atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. A Comissão Disciplinar da Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) anunciou nesta sexta-feira a suspensão ao jogador pela expulsão no duelo.

Na ocasião, Mbappé ergueu as travas de sua chuteira e acertou o zagueiro do Rennes durante a prorrogação da decisão que terminou 2 a 2 no tempo normal e estava empatado sem gols no tempo extra. A igualdade prevaleceu e o clube do interior do país venceu na disputa por pênaltis por 6 a 5 e ficou com o troféu da Copa da França.

O Paris Saint-Germain já entrou em campo depois da perda do título - derrota para o Montpellier por 3 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Francês - e, por isso, Mbappé já cumpriu um dos três jogos de suspensão. As duas partidas restantes serão contra o Nice, neste domingo, e contra o Angers, no dia 11. A sua volta aos gramados será contra o Dijon, no dia 18.

No comunicado da suspensão de Mbappé, a Federação Francesa também anunciou que abriu uma invetigação contra Neymar pela agressão a um torcedor após a decisão. Após marcar um gol e dar uma assistência para Daniel Alves na final, o brasileiro atingiu o rosto de um torcedor quando subia para receber a premiação pelo vice-campeonato, após provocação.

O camisa 10 poderia receber uma suspensão de três a oito jogos, segundo a imprensa local, por ter agredido um torcedor rival. O caso poderia enquadrar Neymar em um de dois artigos, o que poderia variar a sua punição.