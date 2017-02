Federação de Hipismo abre etapa estadual no fim de semana

Segundo a comissão , proposta é somar pontos para o ranking da FSMH e assim selecionar os atletas, em oito etapas, que integrarão as equipes do Mato Grosso do Sul nas competições nacionais. O evento reunirá aproximadamente cem competidores nas categorias 0,40m a 1,40m, de pelo menos cinco municípios do Estado: Amambai, Bela Vista, Campo Grande, Dourados e Ponta Porã.

A FSMH possui nove entidades esportivas filiadas ao Círculo Militar de Campo Grande: Escola de Equitação Equipe GF de Hipismo, Centro Equestre Luciana Paes (CELP), Manege da Figueira (MDF), Centro Hípico Marechal Dutra (CHMD), Centro Hípico de Dourados (CHD), Departamento Hípico do Regimento Antônio João (DHRAJ), Manege Bela Vista, 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (17º RC MEC).

Serviço - Para participar são necessários preenchimento de ficha de inscrição e comprovação de que atleta e cavalo são filiados a uma Federação. A entrada é gratuita. Informações pelo telefone (67) 3331-5349 - R. Cel. Rogaciano Ferreira Mendes, s/n - Vila Taveiropolis, Campo Grande - MS.

