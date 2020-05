Federação alemã define calendário e aponta a final da temporada para 27 de junho

A Alemanha planeja terminar a temporada 2019/2020 dia 27 de junho, com todos os jogos no mesmo horário - Foto: Reprodução

Enquanto muitos países ainda não sabem quando vão retomar as atividades no futebol, a Alemanha planeja terminar a temporada 2019/2020 dia 27 de junho, com todos os jogos no mesmo horário. A Federação Alemã de Futebol (DFL) anunciou, nesta quarta-feira, o calendário oficial dos jogos restantes do campeonato nacional.

O Werder Bremen ainda tem um jogo atrasado com o Eintracht Frankfurt, pela 24ª rodada, a ser disputado em 3 de junho. A 30ª rodada terá início em 5 de junho com Freiburg x Borussia Mönchengladbach. O Bayern de Munique, líder da competição, encara o Bayer Leverkusen, no dia 6.

Com nove rodadas para terminar o campeonato, o Bayern soma 58 pontos, contra 54 do Borussia Dortmund. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, em Dortmund, o que poderá ser a "decisão" em caso de triunfo do time de Munique.

No comunicado desta quarta-feira, a Bundesliga também apresentou o restante do calendário da segunda divisã, que vai terminar em 28 de junho, com todos os jogos também simultâneos.