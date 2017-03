Favorito, Wawrinka bate argentino na estreia em Miami; Soares vence nas duplas

O suíço Stan Wawrinka não teve maiores dificuldades para confirmar o favoritismo e iniciar bem sua caminhada no Masters 1000 de Miami. Na estreia do torneio norte-americano, o cabeça de chave número 1 fez o suficiente para passar pelo argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Wawrinka comandou o confronto e precisou de somente 1h05min para definir o triunfo. Esta foi a terceira partida entre os tenistas e a terceira vitória do suíço, sendo que as outras haviam acontecido no saibro de Buenos Aires, em 2012, e Roland Garros, no ano seguinte.

Na quadra dura de Miami, a superioridade de Wawrinka ficou ainda mais evidente e o suíço foi preciso para derrotar o 75.º colocado do ranking. Ele aproveitou as duas únicas oportunidades de quebra que teve, uma em cada set, e eliminou o adversário.

Wawrinka se tornou o principal favorito em Miami depois das desistências de Andy Murray e Novak Djokovic, primeiros colocados no ranking da ATP, por lesão. Com a vitória na estreia, o número 3 do mundo se classificou para a terceira rodada do torneio, na qual enfrentará o espanhol Feliciano López ou o tunisiano Malek Jaziri.

Em outra partida já encerrada deste sábado, o argentino Diego Schwartzman surpreendeu ao derrotar o espanhol David Ferrer. Longe de sua melhor forma, o veterano de 34 anos, cabeça de chave número 27, não resistiu ao adversário e caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h16min de partida.

Com a vitória, Schwartzman pode ser o adversário de David Goffin na próxima rodada. Cabeça de chave número 8, o belga vai encarar Darian King, número 121 do mundo, de Barbados, em sua estreia.

DUPLAS - Na chave de duplas, o brasileiro Bruno Soares iniciou bem sua caminhada. Neste sábado, ele e o britânico Jamie Murray, cabeças de chave número 4, levaram a melhor na estreia da competição com o triunfo sobre o filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi.

Sem maiores sustos, Soares e Murray confirmaram o favoritismo com um triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na próxima rodada, o brasileiro e o britânico terão pela frente o italiano Paolo Lorenzi e o português João Sousa, que bateram na estreia o russo Andrey Rublev e o sueco Mikael Ymer.

