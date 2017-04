Favorita, Kerber derrota luxemburguesa e vai às quartas no Torneio de Monterrey

Líder do ranking mundial, a alemã Angelique Kerber segue firme na briga pelo título do Torneio de Monterrey, no México. Nesta quinta-feira, ela não teve maiores dificuldades para avançar às quartas de final ao derrotar a luxemburguesa Mandy Minella por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Kerber precisou de somente 58 minutos para despachar a número 68 do ranking mundial. A vitória também serviu para superar a má impressão deixada na estreia, quando a alemã teve muita dificuldade para eliminar a veterana italiana Francesca Schiavone, de virada.

Nesta quinta, a história foi bem diferente e Kerber dominou completamente a partida. Agressiva, ela soube atacar o serviço da adversária e aproveitou quatro das oito oportunidades de quebra que teve a seu favor. Por outro lado, não cedeu sequer um break point à rival.

Agora, Kerber se prepara para entrar em quadra pelas quartas de final, na qual ela vai encarar a britânica Heather Watson. Apenas número 125 do mundo, ela surpreendeu nesta quinta ao passar sem maiores dificuldades pela russa Ekaterina Makarova, cabeça de chave número 6, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Quem venceu com ainda mais tranquilidade foi a espanhola Carla Suárez Navarro. Quarta cabeça de chave, ela não tomou conhecimento de sua compatriota Sara Sorribes Tormo, número 98 do mundo e atropelou por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/2 e 6/0.

Na próxima fase, Navarro vai encarar a cabeça de chave número 7, a francesa Alize Cornet, que também se classificou nesta quinta. Número 44 do ranking, ela passou pela croata Donna Vekic, 90.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Veja Também

Comentários