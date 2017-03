Favorita, Kerber bate chinesa na estreia em Miami; Bia Haddad perde para Venus

A alemã Angelique Kerber estreou com vitória no Torneio de Miami, nos Estados Unidos. Em uma rodada atrasada pela chuva e que terminou apenas nas primeiras horas deste sábado (horário de Brasília), a número 1 do mundo derrotou a chinesa Ying-Ying Duan por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.

Kerber chegou a encontrar dificuldades no primeiro set, mas passeou no segundo para fechar o confronto em 1h23min. A alemã teve o saque quebrado em duas oportunidades, mas aproveitou 11 dos incríveis 15 break points que teve a seu favor para confirmar o triunfo.

Depois de impedir uma zebra logo em sua estreia, Kerber se prepara agora para sua segunda partida em Miami. Na terceira rodada, ela terá pela frente a norte-americana Shelby Rodrgers, que aproveitou o apoio da torcida para bater a russa Daria Kasatkina, cabeça de chave número 31, em três sets: 6/4, 5/7 e 6/0.

Outra tenista da casa que levou a melhor na rodada de sexta-feira foi a veterana Venus Williams. Ela encarou a brasileira Bia Haddad Maia, viu a adversária endurecer a partida, mas venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e meia de disputa.

Cabeça de chave número 11, Venus tenta, aos 36 anos, seu 50.º título de simples no circuito, que seria o quarto em Miami. Ela foi tricampeã entre 1998 e 2000, vencendo naquelas finais a russa Anna Kournikova, sua irmã Serena Williams e a também norte-americana Jennifer Capriati. Na terceira rodada deste ano, ela vai encarar a romena Patricia Maria Tig, apenas 95.ª do ranking.

Por outro lado, Bia Haddad se despede de Miami na segunda rodada, após ter avançado na primeira graças à desistência de sua adversária, a ucraniana Lesia Tsurenko. A número 166 do mundo chegou a ter bons momentos diante de Venus e deve subir no ranking pelos pontos conquistados nos Estados Unidos.

OUTROS RESULTADOS - Ainda na rodada de sexta-feira, a britânica Johanna Konta suou, mas confirmou o favoritismo diante da bielo-russa Aliaksandra Sasnovich. A cabeça de chave número 10 precisou de 2h39min para eliminar a rival por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 6/4. Na próxima rodada, enfrentará a francesa Pauline Parmentier.

Outra das favoritas que venceu foi a australiana Samantha Stosur. Cabeça de chave número 14, ela eliminou sua compatriota Ashleigh Barty com duplo 6/4 e agora vai encarar a chinesa Shuai Peng. Já a espanhola Carla Suárez Navarro, 20.ª favorita, perdeu para em dois sets para a alemã Julia Goerges, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Na terceira rodada, Goerges encarará a japonesa Risa Ozaki, que surpreendeu a holandesa Kiki Bertens, 16.ª cabeça de chave, por 6/4, 4/6 e 6/1.

