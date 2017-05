Favorita, Halep atropela norte-americana e vai à semifinal em Madri

A romena Simona Halep não teve maiores dificuldades para garantir vaga nas semifinais do Torneio de Madri nesta quinta-feira. Principal cabeça de chave ainda viva na competição, ela confirmou o favoritismo ao atropelar a norte-americana Coco Vandeweghe por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

Terceira cabeça de chave no saibro espanhol, Halep precisou de somente 59 minutos para eliminar a número 20 do ranking e seguir viva na briga pelo título. A romena foi precisa no saque e decisiva nos momentos chaves da partida, aproveitando cinco das nove oportunidades de quebra que teve e arrancando para o triunfo.

Com as quedas precoces de Angelique Kerber, cabeça de chave número 1, e Karolina Pliskova, número 2, Halep tem todo o favoritismo para triunfar. Para isso, no entanto, ela terá que passar pelas semifinais, na qual encarará letã Anastasija Sevastova.

Principal surpresa da competição, Sevastova também garantiu vaga nas semifinais nesta quinta-feira. A número 22 do ranking avançou ao derrotar nas quartas a holandesa Kiki Bertens, 19.ª do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Na outra semifinal, se enfrentarão Kristina Mladenovic e Svetlana Kuznetsova. Cabeça de chave número 14 em Madrid, a francesa Mladenovic avançou ao passar pela romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Já a russa Kuznetsova, oitava favorita, eliminou a canadense Eugenie Bouchard em dois sets, com direito a "pneu": 6/4 e 6/0.

MASCULINO - Entre os homens, o último a confirmar vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Madri, nesta quinta, foi Dominic Thiem. Cabeça de chave número 8, ele teve muita dificuldade, mas passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (11/9).

Diante do 12.º favorito, Thiem precisou suar muito e só arrancou a vitória em um longo tie-break no terceiro set. Agora, ele vai encarar nas quartas o croata Borna Coric, número 59 do mundo, que surpreendeu o líder do ranking Andy Murray nesta quinta-feira.

Veja Também

Comentários