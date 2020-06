Fundesporte participa de live de debater sobre políticas do Governo para terceira idade

A transmissão será nesta quinta-feira (25.06), às 15h, ao vivo e estará disponível simultaneamente nas páginas oficiais do Governo do Estado no Facebook e Instagram. - (Foto: Reprodução/Freepik.com)

Encontro online para debater “Direitos, cultura, esporte e lazer para pessoas idosas”, tem a Participação da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). O diretor-presidente da fundação, Marcelo Ferreira Miranda, participará do debate digital, promovido pela subsecretária estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja Roca. A live integra a programação da campanha Junho Prata, mês dedicado ao combate à violência contra a pessoa idosa.

Também participarão do bate-papo o titular da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), Marcelo Salomão e a diretora-presidente da Fundação Estadual de Cultura (FCMS), Mara Caseiro.

O Junho Prata em Mato Grosso do Sul é uma ação promovida pela Assembleia Legislativa (ALMS), por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Governo do Estado, e instituída pela Lei 5.215/2018. O objetivo é reunir esforços para conscientizar a população sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica de pessoas idosas. Além disso, tem a finalidade de divulgar meios e canais destinados à denúncia ou à representação de condutas que impliquem agressão aos seus direitos.

“A Fundesporte tem feito várias ações específicas às pessoas desta faixa etária, por vários motivos. Primeiro, em reconhecimento às suas histórias de contribuição na construção e desenvolvimento do Estado. E, num segundo momento, pensando em utilizar o esporte como instrumento de política pública para promover o envelhecimento populacional saudável, valorizando a saúde física e mental, e atuando também na prevenção de doenças crônico-degenerativas e psicossociais”, avalia Marcelo Ferreira Miranda.

Para subsecretária Luciana Azambuja Roca, assegurar direitos em tempos de pandemia de Covid-19 é essencial. “A exclusão social também é uma forma de violência contra a pessoa idosa. Então, falar sobre direitos e como exercê-los, sobre acesso a bens culturais, esporte e lazer, é contribuir para o envelhecimento saudável e com dignidade. No período de pandemia, garantir esses direitos é de suma importância”.

A transmissão será nesta quinta-feira (25.06), às 15h, ao vivo e estará disponível simultaneamente nas páginas oficiais do Governo do Estado no Facebook e Instagram. O conteúdo da live será acessível, com tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Acesse a página oficial do Governo do Estado no Facebook ou Instagram.