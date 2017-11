Fagner promete ajudar Jô na briga pela artilharia 'de maneira natural'

O atacante Jô, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols, ao lado de Henrique Dourado, terá ajuda dos companheiros para ser o goleador máximo do torneio, algo inédito na história do clube.

Um dos líderes do elenco, o lateral-direito Fagner está disposto a consagrar o atacante, mas com ressalvas. "Ele ainda não falou nada (de pagar aposta por algum cruzamento), mas queremos ajudá-lo. Se ele conseguir ser o artilheiro, será a primeira vez na história do clube. É bacana", afirmou Fagner, em entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava.

Para o lateral, a procura pelos gols de Jô tem de ser feita de maneira natural. "Se (a gente) ficar pensando em só jogar para o Jô, você acaba atrapalhando. Tenho certeza de que ele vai continuar jogando da mesma forma. Nós também temos de pensar assim. Claro que se pudermos dar o gol para ele, vamos fazer isso. Mas, se ele estiver marcado, não", disse o lateral.

Em função da disputa pela artilharia, o atacante afirmou que iria pedir para atuar em dois dos últimos três jogos do Corinthians no torneio. Neste domingo, o Corinthians enfrenta o Atlético-MG, na partida que marca a entrega do troféu e das medalhas do título. Na última rodada, vai enfrentar o Sport, quando boa parte do elenco deverá ser poupada.