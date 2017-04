Fagner e Cueva serão julgados semana que vem e lateral pode perder a final

O lateral-direito Fagner e o meia Cueva serão julgados na terça-feira, dia 2 de maio, pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), pela troca de agressões na partida entre Corinthians e São Paulo, domingo passado, no Itaquerão. O problema é maior para o corintiano, que pode perder o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta.

O presidente do TJD, Antonio Olim, convocou uma reunião extraordinária para o dia 2 de maio, o que pegou muita gente de surpresa. Geralmente, os julgamentos são realizados toda segunda-feira, mas como a próxima é feriado - 1º de maio, Dia do Trabalhador -, Olim decidiu alterar a data. Inicialmente, a expectativa era de que o julgamento ocorresse só no dia 8.

Os dois jogadores foram denunciados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): praticar ato desleal ou hostil. A pena é suspensão de uma a três partidas válidas apenas pelo Campeonato Paulista.

Fagner e Cueva entraram em choque no segundo tempo do clássico. O são-paulino tentou dar uma cabeçada e uma cotovelada no corintiano, que respondeu com uma joelhada na coxa esquerda do peruano.

Se for advertido, Fagner ficará fora do segundo jogo da decisão. O lateral, inclusive, está pendurado com dois cartões amarelos e se for advertido na primeira partida, também ficará fora do confronto decisivo. Quanto a Cueva, ele só vai precisar cumprir a pena no ano que vem.

