Fagner admite que pode deixar o Corinthians, mas nega propostas oficiais

Titular da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, Fagner volta aos treinamentos do Corinthians mais valorizado e com a expectativa de chegar uma proposta para ele seguir o caminho de tantos outros atletas e ser negociado nesta janela de transferências. Entretanto, ele assegura que ainda não há nenhuma oferta oficial.

"A gente sabe o que pode acontecer, ainda mais tendo jogado uma Copa do Mundo. Estou muito tranquilo, tenho contrato com o clube e não adianta eu ficar pensando se vai acontecer algo. Meu papel é trabalhar em campo e ter cabeça boa. Se chegar algo interessante para o clube e para o Fagner, vamos sentar e ver o que é melhor para todo mundo", disse o lateral-direito, em terceira pessoa, durante entrevista coletiva realizada no CT Joaquim Grava, em São Paulo, nesta segunda-feira.

Aos 29 anos e com contrato até dezembro de 2021, o jogador chegou a ser sondado antes do Mundial, mas as conversas não evoluíram. Cientes da possibilidade de perder o lateral-direito, a diretoria corintiana já foi atrás de Michel Macedo, que estava no Las Palmas, da Espanha.

Fagner acredita que tenha deixado uma boa impressão nos quatro jogos em que atuou como titular da seleção brasileira, mas alerta que precisará manter o ritmo para não se acomodar. "Não é porque tive condição de jogar uma Copa que vou voltar ao Brasil achando que sou o melhor. Temos de ter pé no chão e humildade para as coisas continuarem a acontecer", explicou.

Apesar do Brasil ter caído nas quartas de final diante da Bélgica, Fagner deixa claro que ficou empolgado com o fato de disputar uma Copa do Mundo. "O treinador bate na sua porta e fala: 'Você vai jogar!' Numa Copa do Mundo, toda a pressão que era contra a Costa Rica... passa um filme na cabeça e lembra meu primeiro jogo como profissional aqui (no Corinthians), no Castelão, que na véspera o Leão falou que eu ia jogar. Foi difícil para dormir, mas no final deu tudo certo", recordou.

O lateral-direito volta ao time do Corinthians nesta quarta-feira na partida contra o Botafogo, às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.