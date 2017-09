Fábio destaca força da torcida para Cruzeiro superar Fla e vencer Copa do Brasil

O experiente goleiro Fábio, de 36 anos, jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história do clube (735 vezes), projeta na força da torcida celeste um elemento fundamental para a equipe conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil diante do Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, em Belo Horizonte.

"Acho que será muito parecido com o jogo do Grêmio (na semifinal). Acho que contra o Flamengo será muito parecida a reação da torcida, acreditando na conquista. Isso com certeza será uma força a mais para nós jogadores em campo, para brigarmos pelo título. Temos que entrar bastante concentrados, cientes de que vamos enfrentar um grande adversário", analisou o goleiro, que integrou o elenco que conquistou a edição de 2000 do torneio nacional, em entrevista coletiva nesta segunda, na Toca da Raposa II.

Fábio evitou revelar se intensificou os treinamentos específicos devido à chance de o título ser decidido nas cobranças de pênaltis. Sem a regra do gol fora de casa com maior peso para o visitante na final, um empate por qualquer placar no tempo normal levará a decisão do título para as penalidades. O goleiro cruzeirense garantiu que está preparado para este tipo de disputa - técnica e psicologicamente -, mas preferiu apostar em uma definição durante os 90 minutos regulamentares.

"Acho que isso é o dia a dia, não vem de hoje. Exerce outros fatores não só de treinamento, mas da emoção do momento. Então, é muito particular. Com certeza, queremos que se resolva o mais rápido possível, que a gente possa fazer um belo jogo. Penalidade são momentos delicados que todos ficam em uma grande expectativa. Mas, com o trabalho que a gente teve a oportunidade de fazer nesses 20 dias (desde a primeira final) e que nos trouxe até aqui, independentemente da situação que apareça dentro da partida, os jogadores estão preparados", declarou Fábio.

TREINO - O elenco do Cruzeiro treinou nesta segunda-feira, em Belo Horizonte, sob o comando do técnico Mano Menezes. O atacante Alisson e o zagueiro Manoel, que estavam lesionados, participaram das atividades normalmente e poderão estar entre os titulares. No entanto, Mano - que terá mais um treino, nesta terça, antes da final - deve fazer mistério sobre a escalação até momentos antes da partida.

