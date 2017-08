Fábio classifica partida contra o Grêmio como 'jogo do ano' para o Cruzeiro

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, ídolo da torcida e capitão do time, classificou em entrevista coletiva nesta terça-feira a segunda partida contra o Grêmio, nesta quarta, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelas semifinais da Copa do Brasil, como o "jogo do ano" para os mineiros. O experiente jogador, de 36 anos, garantiu que o grupo está focado e ciente da importância do confronto.

"É o jogo mais importante da temporada. A gente está muito próximo de alcançar uma final, nos proporciona não só a conquista de uma grande competição, mas também te abre uma vaga na Libertadores diretamente. Então, se aproxima toda essa responsabilidade dentro de uma partida. Todos os jogadores já sabem desse peso e da expectativa que todo torcedor tem, não só nessa partida", enfatizou o goleiro.

Fábio elogiou o comportamento dos torcedores cruzeirenses para incentivar a equipe em busca do quinto título da competição - houve manifestação na entrada da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, antes do treinamento desta terça-feira - e garantiu que os atletas estão preparados para reverter a vantagem obtida na primeira partida da semifinal, vencida pelos gaúchos por 1 a 0, em Porto Alegre.

"Só confirma o que todos nos esperávamos do nosso torcedor, no sentido de passar confiança, lotar o Mineirão. Já tínhamos dado entrevista lá, depois do jogo contra o Grêmio, citando que o nosso torcedor iria estar presente, fazendo uma grande festa. Essa confiança do torcedor tem que ser refletida dentro de campo para que a gente possa se entregar ao máximo e sair dali com o dever cumprido de ter conseguido a classificação", frisou o jogador.

MISTÉRIO E RELACIONADOS - O técnico Mano Menezes optou por fazer mistério e fechou o treino da equipe desta terça-feira. O treinador deixou dúvidas sobre qual equipe iniciará a partida contra o time tricolor gaúcho.

Na listagem dos relacionados para o confronto, as novidades são os nomes do meia uruguaio Arrascaeta (recuperado de um estresse na tíbia esquerda) e do meio-campista argentino Lucas Romero (que havia torcido o tornozelo esquerdo).

Confira a relação dos 23 jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros - Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais - Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros - Arthur, Léo e Murilo

Meio-campistas - Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Nonoca, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes - Alisson, Raniel e Rafael Sóbis.

Veja Também

Comentários