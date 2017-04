Explosão próxima a ônibus do Dortmund adia jogo da Liga dos Campeões

Uma explosão próxima ao ônibus do Borussia Dortmund nesta terça-feira adiou o jogo diante do Monaco pela Liga dos Campeões. A delegação do clube alemão ia rumo ao Signal Iduna Park para o confronto que seria realizado nesta tarde (horário de Brasília), pelas quartas de final do torneio, mas o incidente fez os dirigentes da Uefa imediatamente suspenderem o confronto.

A polícia local e o próprio Dortmund confirmaram o incidente, sem dar maiores detalhes. As primeiras informações davam conta de que a explosão aconteceu próxima ao ônibus da equipe a cerca de 10 quilômetros do estádio e que uma pessoa ficou ferida.

O perfil do Dortmund no Twitter garantiu que os jogadores estavam em segurança, apesar de órgãos da imprensa alemã divulgarem que um atleta teria ficado ferido. Tanto o clube quanto a polícia local avisaram que divulgarão novas informações em breve e pediram que as pessoas evitem divulgar notícias não confirmadas.

A Uefa deve se pronunciar em breve sobre a realização da partida, mas a tendência é que ela seja reagendada para outro dia. Depois de passar pelo Benfica, o Dortmund faria nesta terça a primeira partida diante do Monaco, que eliminou o Manchester City nas oitavas de final.

