Experiente contra rival, Marco Ruben exalta peso de Athletico-PR superar o Boca

Um dia antes de enfrentar o Boca Juniors pela Copa Libertadores, o atacante argentino Marco Ruben exaltou o peso de o Athletico-PR saber aproveitar o fator campo nesta terça-feira, a partir das 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada do Grupo G da competição continental.

E o jogador projetou o duelo com a experiência de quem já encarou o Boca em diversas ocasiões vestindo as camisas de River Plate e Rosario Central. "São jogos especiais, porque é um rival com muita história. Mas nós, mais do que nunca, estamos focados em nosso jogo. Já joguei contra o Boca e temos que tentar impor o nosso ritmo de jogo, como sempre fazemos aqui", ressaltou o atleta nesta segunda-feira.

O tradicional time argentino é o atual líder do Grupo G da Libertadores, com quatro pontos, e o Athletico-PR, com três na vice-liderança, terá a chance de ultrapassar o adversário. "É fundamental (a vitória). Nós queremos ser líderes do grupo e não podemos deixar escapar uma oportunidade como essa, porque é um grupo muito competitivo e em casa temos de fazer a diferença", enfatizou.

Em seu último compromisso em casa pelo torneio, o time atleticano goleou o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 4 a 0. "Nós somos fortes em casa e isso é fundamental na Copa. Temos de demonstrar isso contra qualquer adversário, jogando da mesma forma que foi contra o Wilstermann. Em campo, somos 11 contra 11, e por mais nome que tenha o rival, a partida se faz em campo", reforçou Marco Ruben.

O elenco do Athletico-PR fechou nesta tarde de segunda-feira, na Arena da Baixada, a preparação para encarar o Boca Juniors. Antes da atividade em campo, comissão técnica e jogadores assistiram a um vídeo. Em seguida, os atletas fizeram um trabalho em campo reduzido, um treino tático e exercícios com bolas paradas.

A tendência é a de que o técnico Tiago Nunes escale a mesma formação titular da goleada sobre o Jorge Wilstermann, que na quarta-feira encara o Deportes Tolima, na Colômbia, no fechamento da terceira rodada deste Grupo G. Assim, devem ir a campo Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Camacho e Bruno Guimarães; Nikão, Tomás Andrade e Rony; Marco Ruben.

Com os mesmos três pontos do Athletico-PR, o Tolima ocupa a terceira posição da chave, enquanto a equipe boliviana segura a lanterna, com apenas um ponto.