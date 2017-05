Exames médicos detectam lesão e Rafael Sóbis desfalca Cruzeiro por oito semanas

O clima turbulento no Cruzeiro ficou ainda pior nesta sexta-feira. Depois da frustrante eliminação para o Nacional (Paraguai) logo na primeira fase da Copa Sul-Americana, ao cair nos pênaltis, na última quarta, a equipe descobriu que terá o desfalque de Rafael Sóbis por oito semanas.

O atacante sentiu um desconforto na decisão do Campeonato Mineiro, no último domingo, quando o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético Mineiro, mas até chegou a viajar a Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Nacional.

Durante os treinos na capital paraguaia, contudo, ele voltou a sentir dores e desfalcou o Cruzeiro na partida. Agora, ao retornar a Belo Horizonte, realizou exames de imagem que identificaram uma lesão proximal na coxa esquerda, que o deixará afastado por oito semanas.

"O Rafael Sóbis, no jogo contra o Atlético Mineiro, sentiu um incômodo na parte proximal da coxa esquerda. Fizemos um exame de imagem e este exame apontou uma lesão de maior importância, uma lesão que demanda um tempo maior de recuperação para a cicatrização da lesão. A perspectiva de recuperação do atleta seria em torno de oito semanas", detalhou Léo Corradi, médico do Cruzeiro.

Se a expectativa for confirmada, Rafael Sóbis deve perder boa parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro faz a sua estreia na competição neste domingo contra o São Paulo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

