Exames de faixas no karatê e judô estimulam a participação de jovens na prática das modalidades esportivas

Com intuito de estimular cada vez mais a participação de crianças e jovens nos projetos de esporte e lazer da prefeitura, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realizou, nesta terça-feira (12), o exame de faixa na modalidade de Karatê no Centro de Convivência Jardim Itamaracá. Além do Karatê, jovens na modalidade de Judô do Parque Sóter, Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) e Centro Olímpico da Vila Nasser também passaram por exame de graduação.

As crianças do Projeto Jovem Talento Esportivo apresentaram o que aprenderam nos treinamentos e entre ansiedade e animação mostraram a satisfação com a nova faixa como Luiz Fernando Ocampo Pereira, 11 anos. “Estou muito feliz. Tenho dois anos de karatê e nunca tinha trocado de faixa. Agora sou faixa amarela e quero ser faixa preta”, disse o estudante da Escola Municipal Antônio José Paniago que pratica karatê no Jardim Itamaracá.

Pai de três participantes do Projeto, Silvio Cesar de Assis Figueiredo, acredita que o esporte desenvolve habilidades que as crianças levam para a vida adulta. “Quando as crianças iniciam as atividades com orientação do professor elas desenvolvem habilidades e potenciais que não observamos em crianças que só brincam. Elas melhoraram a disciplina, seguem a hierarquia e respeitam os mais velhos, e essas são qualidades que podemos levar para a vida inteira”, afirmou Silvio.

Ju dô

No último sábado (9) os jovens do projeto na modalidade de Judô também tiveram cerimônia de troca de faixas dos jovens participantes das oficinas nos núcleos do Parque Sóter, Centro Olímpico da Vila Nasser e do Cemte.

O professor de Judô, Johnny José Ajala Carvalho destaca que a troca de faixa concretiza ao participante a passagem para um novo ciclo de aprendizagem na modalidade e cerca de 30 jovens desses locais receberam nova graduação em uma aula demonstrativa. “Os jovens apresentaram o conhecimento individual com relação à filosofia do Judô, o entendimento dos exercícios e da prática, bem como os golpes ensinados ao longo das atividades no Projeto. A troca de faixas é o principal evento do ano para os judocas e demonstra aos alunos que existem várias etapas a serem superadas e que é preciso empenho e determinação”.

Os pais dos estudantes estavam presentes para prestigiar o momento em que as crianças receberam uma nova faixa, com cores diferentes das que tinham anteriormente. Pai do Ruan Pablo, ficamos muito contentes com a troca de faixa e ficamos orgulhosos. É um aprendizado para cada um deles e ficamos agradecidos pelos ensinamentos que melhoraram os resultados dele até na escola”, avaliou.

Sobre o Projeto

Além do Karatê e Judô, a Funesp realiza ainda as modalidades de Jiu Jitsu, Capoeira, Kungfu, Muai Thai, Taekwondo e Luta de Braço, e todas acontecem de forma gratuita na Capital. O Projeto atende hoje mais de 500 jovens que além das atividades gratuitas receberam em 2019 kimonos e judoguis para as oficinas. Para participação, os pais devem inscrever os jovens nas oficinas direto com os professores, e as inscrições ficam abertas durante todo o ano, podendo inscrever crianças a partir de 5 anos. Confira a grade horária dos projetos no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/FUNESP/

No próximo dia 23 de novembro a Funesp realiza exame de faixa com as crianças dos núcleos do Parque Ayrton Senna e Jacques da Luz, a partir das 14 horas, no Parque Ayrton Senna.