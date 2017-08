Oficinas aquáticas do Parque Tarsila do Amaral já tem 300 inscritos

Com 300 inscritos para as oficinas aquáticas do Parque Tarsila do Amaral, a Prefeitura de Campo Grande disponibilizou dois médicos da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) para realizar exames médicos na população neste sábado (26) das 7h30 às 12h30.

Os exames são gratuitos e serão realizados no Parque. Para dar celeridade ao processo, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) distribuirá senhas a partir das 7h. Além dos exames, serão entregues as carteirinhas dos beneficiados. Para realizar o exame médico é necessário estar inscrito em uma das oficinas aquáticas do local.

Além do parque as pessoas podem fazer o exame médico nos postos de saúde mais próximos a sua casa. O exame médico verifica alguma possível doença de pele, principalmente que possa ser transmitida a outras pessoas pela água. O procedimento é praxe em clubes públicos e particulares. Para a carteirinha é necessário apresentar uma foto 3 x 4. As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

As oficinas aquáticas fazem parte do Projeto Lazer e Cidadania promovido pela Prefeitura por meio da Funesp e tem o objetivo de estimular a população na pratica regular e saudável das atividades físicas melhorando a saúde e o bem estar da população.

Horários das oficinas

Hidroginástica – de 3ª a 6ª feira – 7h às 8h e 17h às 18h

Hidroginástica – de 3ª a 6ª feira – 8h às 9h e 18h às 19h

Aulão de hidroginástica – Sábado – 9h às 10h

Natação acima de 13 anos- terça e quinta – 10 às 11h e 15 às 16h

Natação 7 a 12 anos – quarta e sexta – 10 às 11h e 15 às 16h

Natação 4 a 6 anos – sábado 10h às 11h

Natação acima de 13 anos (aperfeiçoamento) – terça e quinta – 16 às 17h

Natação 7 a 12 anos (aperfeiçoamento) – quarta e sexta – 16 às 17h

