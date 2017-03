Exame confirma lesão leve e São Paulo evita dar prazo para retorno de Cueva

O São Paulo confirmou nesta quinta-feira a lesão muscular sofrida por Cueva na partida da seleção do Peru contra o Uruguai, na terça. De acordo com o clube, o meia sofreu edema e estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda. No entanto, o departamento médico não revelou prazo para o retorno do atleta ao time.

Desta forma, fica indefinida a presença do jogador na primeira partida das quartas de final do Paulistão, contra o Linense, domingo, no estádio do Morumbi. Por se tratar de lesão leve, o peruano poderia estar de volta ao time ao menos para o jogo da volta, no sábado seguinte, novamente no Morumbi.

Cueva se machucou na partida das Eliminatórias que acabou assegurando à seleção brasileira a vaga na Copa do Mundo de 2018. Ele sentiu dores na coxa esquerda e acabou deixando o gramado mais cedo. Nesta quinta, exame de ressonância magnética confirmou a lesão leve. O jogador já faz tratamento médico e, segundo o São Paulo, fará trabalho na fisioterapia em período integral até estar totalmente recuperado.

Após a lesão, o técnico Rogério Ceni comentara que Cueva já vinha reclamando de incômodo muscular na região lesionada. "Vínhamos poupando o Cueva em alguns jogos, porque estava sentindo justamente no lugar que sofreu a lesão. Segurei em alguns jogos, tirei contra o Palmeiras", afirmou o treinador.

Cueva desfalcou o São Paulo nos últimos três jogos porque estava integrado à seleção peruana nas Eliminatórias. Por causa da competição, até perdeu o clássico com o Corinthians no domingo passado.

Veja Também

Comentários