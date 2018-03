Exame aponta lesão e Renê Júnior desfalca o Corinthians pelo resto do Paulistão

O jogador não chegou a atuar nos primeiros jogos do ano, pois precisava passar por um trabalho físico para curar um problema no joelho - Reprodução

O Corinthians perdeu um importante jogador para a sequência do Campeonato Paulista e da Libertadores. O volante Renê Júnior sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará cerca de um mês longe dos gramados. Assim, ele não deve mais disputar o Estadual, que acaba no dia 8 de abril.

A contusão, ocorrida no clássico com o Santos, ainda tira o jogador da partida contra o Deportivo Lara, quarta-feira, no Itaquerão, mas não deve fazer com que ele fique fora dos demais jogos da Libertadores. Após o duelo contra os venezuelanos, o Corinthians só voltará a jogar pela competição continental no dia 18 de abril, quando enfrenta o Independiente, na Argentina.

Renê Júnior havia se tornado titular da equipe e fazia seu quarto jogo seguido. O jogador não chegou a atuar nos primeiros jogos do ano, pois precisava passar por um trabalho físico para curar um problema no joelho.

Sem ele, o técnico Fábio Carille pode colocar Ralf ao lado de Gabriel ou tirar Maycon da lateral esquerda, onde atua improvisado, e colocá-lo em sua posição de origem, algo que o jogador já pediu para que aconteça. Inclusive, Maycon deve ser titular contra o Botafogo-SP, no domingo, como volante e Sidcley atuará na lateral.