Everton evolui e corre em campo, mas ainda é dúvida no São Paulo para domingo

A boa notícia do São Paulo nesta terça-feira foi a presença do meia-atacante Everton no gramado. Enquanto os companheiros fizeram atividades físicas e táticas com e sem bola, o camisa 22 apareceu para correr algumas voltas em torno dos campos do CT da Barra Funda. Foi a primeira movimentação dele fora do Reffis tricolor, o centro de recuperação física e fisioterápica do clube.

O jogador se recupera de dores decorrentes de uma fibrose, que não é uma nova lesão, mas a cicatriz de uma antiga (sofrida em 2015, segundo divulgou o São Paulo). Na última segunda-feira, novos exames mostraram que o quadro era estável. Tudo vai depender de como ele reagirá nos próximos dias, mas a expectativa é de que possa reforçar o time no duelo com o Botafogo, domingo, às 16 horas, no Engenhão, no Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após ter sofrido um estiramento muscular na coxa esquerda durante a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no dia 26 de agosto, ele desfalcou o São Paulo nos três compromissos seguintes (diante de Fluminense, Atlético-MG e Bahia). Voltou no clássico contra o Santos, dia 16 de setembro, quando as dores oriundas dessa fibrose apareceram e o tiraram de campo no fim do primeiro tempo. De lá para cá, ele passara os dias apenas em tratamento no departamento médico.

SEM PISTAS DE TIME - Em rara movimentação aberta à imprensa, o técnico Diego Aguirre comandou diversos trabalhos em campo reduzido. No último deles, dividiu duas equipes com nove jogadores em cada para treinar finalizações de dentro da área.

Em tese, o time de colete laranja contava com o esboço do que poderá ser a formação titular para o jogo de domingo: Bruno Peres, Anderson Martins, Bruno Alves, Edimar, Hudson, Nenê, Diego Souza, Rojas e Reinaldo. A peça que falta é Jucilei, que estava na equipe sem colete ao lado de Arboleda, suspenso da próxima partida por ter recebido o terceiro amarelo no empate por 1 a 1 com o América-MG, no último sábado, no Morumbi.

Se Everton se recuperar e puder jogar, entrará na vaga de Edimar, com Reinaldo voltando à posição de origem na lateral, e o meia-atacante ocupando seu espaço na ponta esquerda.