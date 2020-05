Eventos esportivos voltarão com força só em 2021, diz entrevistado do Perspectiva

Diretor-presidente da Funesp fala sobre o novo momento que o esporte vive devido a pandemia da Covid-19 - Foto: Alems

Junto com o Turismo, o Esporte foi um dos primeiros e principais setores impactados pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Rodrigo Terra, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), de Campo Grande, foi entrevistado por Lívia Machado na nova edição do programa Perspectiva, da TV Assembleia.

Campo Grande estava incluída no roteiro de eventos esportivos internacionais, com potencial de atrair público e gerar renda para a população local. “No entanto, todas essas atividades foram canceladas em função das medidas de isolamento, mas existe um indicativo das confederações em realizar esses eventos futuramente na capital”, afirmou Rodrigo Terra.

O diretor-presidente da Funesp também falou das ações do município para estimular a prática de exercícios físicos, mesmo dentro de casa, e comentou sobre a possibilidade da realização de competições esportivas adaptadas ao que muitos chamam de “novo normal”.

O Perspectiva, projeto de debates sobre os impactos causados pelo novo coronavírus, é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da Claro net TV em Campo Grande e em Dourados. Também é possível conferir o programa e outros já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Para assistir a essa edição do programa, clique aqui.