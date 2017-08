Evento de saltos de Bungee Jumping adiado começa nesta quinta-feira em Campo Grande

Dos dias 31 de agosto a 3 de setembro, os campo-grandenses terão a oportunidade de participar de um evento de alto nível com a realização de saltos de Bungee Jumping pela Pantanal Paraquedismo, no shopping Bosque dos Ipês.

A altura dos saltos é de 45 metros, equivalente a um edifício de quinze andares. Toda essa emoção e adrenalina serão filmadas, pois a Pantanal Paraquedismo inclui os vídeos de todos que saltarem.

Sempre com o objetivo de ajudar intuições de combate contra as drogas, a Pantanal Paraquedismo estará ajudando, durante esse evento, a Cadri (Centro de Apoio a Dependentes Em Recuperação Integrado) e a CERTA (Centro de Reabilitação e Tratamento para Dependentes Químicos).

Sobre Pantanal Paraquedismo

A Pantanal Paraquedismo surgiu em Campo Grande com atletas filiados à Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPQ), determinados a resgatar e promover o esporte em todo o estado de MS e MT. Com uma visão ousada, a proposta é levar o paraquedismo e outros esportes de ação ao público em geral, pois o esporte tem o poder de unir diferentes grupos e idades, além do propósito principal, que é o combate contra as drogas. www.pantanalparaquedismo.com.br

