Eurico Miranda é eleito presidente do Conselho dos Beneméritos do Vasco

Eurico Miranda não é mais presidente do Vasco, mas está longe de se afastar da política do clube. Nesta terça-feira, em nova demonstração de que possui muita força no clube, ele foi eleito para presidir o Conselho de Beneméritos, em sucessão a Nelson Ribeiro de Souza.

Esta não será a primeira vez que Eurico ocupará o cargo. Ele foi eleito para a função pela primeira vez em 2010, sendo reeleito três anos depois e ficando no cargo durante todo o período em que Roberto Dinamite presidiu o Vasco.

Agora, então, ele precisará o Conselho de Beneméritos do time pelo triênio de 2018 a 2020. E o seu vice-presidente será Silvio Aquiles Hildebrando Godoi, que ocupou a função de vice geral durante a sua última gestão presidencial no Vasco. Eurico foi candidato único e recebeu 69 de 72 votos - foram dois brancos e um nulo.

Com isso, Eurico vai continuar tendo papel estratégico na política do Vasco. Ele, aliás, foi fundamental na reviravolta na eleição presidencial do clube, realizada recentemente.

Após ser derrotado por Julio Brant na votação dos sócios, que teve várias reviravoltas provocadas por decisões da Justiça, ele desistiu de participar da eleição no Conselho Deliberativo do Vasco, que, de fato, define o presidente. Eurico, porém, apoiou Alexandre Campello, que era o vice de Brant, mas acabou rompendo com o até então aliado e se elegeu presidente do clube.