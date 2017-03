Etapas sul-mato-grossenses do Rally dos Sertões serão conhecidas nesta terça-feira

O objetivo é preparar a cadeia produtiva do turismo que será altamente impactada nessas cidades”, disse o superintendente e Turismo do Governo do Estado / Divulgação

Serão anunciadas às 19h30 desta terça-feira (21), em São Paulo (SP), as sete etapas do Rally dos Sertões, maior competição off road do Brasil, que esse ano tem largada em Goiânia (GO) e chegada em Bonito. A disputa será entre os dias 19 e 26 de agosto.

Das sete etapas da corrida, três ficam em Mato Grosso do Sul. “Estamos na expectativa do anúncio das cidades por onde passará o Rally para podermos iniciar os contatos e visitas. O objetivo é preparar a cadeia produtiva do turismo que será altamente impactada nessas cidades”, disse o superintendente e Turismo do Governo do Estado, Matheus Dalzacker.

Após o anúncio das cidades, começa a fase de levantamento das trilhas. Inicialmente por imagens de satélite do Google Earth e depois in-loco, com o diretor de prova Du Sachs conferindo o percurso. As informações coletadas por ele e sua equipe vão se transformar na planilha que irá orientar pilotos e navegadores. O Rally dos Sertões reúne carros, motos, quadriciclos e UTVs.

Bonito será palco da chegada dos pilotos no ano em que a competição comemora 25 anos de história e Mato Grosso do Sul celebra 40 anos de existência. A estimativa da Dunas Race, organizadora da prova, é que 1,2 mil pessoas, entre pilotos e familiares, estejam em Bonito no encerramento do Rally. Na organização do evento atuam ainda outras 1,7 mil pessoas, entre funcionários e voluntários.

Programação do Rally dos Sertões 2017

16/08/2017

Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017

Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017

1ª Etapa

21/08/2017

2ª Etapa

22/08/2017

3ª Etapa

23/08/2017

4ª Etapa

24/08/2017

5ª Etapa

25/08/2017

6ª Etapa

26/08/2017

7ª e última etapa/Chegada em Bonito (MS) com cerimônia de premiação

