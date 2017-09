Etapa feminina do Open vôlei de praia termina com bicampeonato de Talita e Larissa

Atleta sul-mato-grossense e a parceira Larissa receberam prêmio das mãos da vice-governadora Rose Modesto, que acompanhou a final feminina na noite de sábado (16.09).

Campo Grande (MS) – Com a família ocupando parte das arquibancadas da arena montada no Parque das Nações Indígenas, a dupla formada pela sul-mato-grossense Talita e a capixaba Larissa conquistou o bicampeonato na final feminina do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, etapa de Campo Grande. Elas receberam o prêmio das mãos da vice-governadora Rose Modesto, que acompanhou o jogo e reforçou a importância do protagonismo feminino no esporte.

Sem perder nenhum set para a dupla Maria Elisa e Carol Solberg, do Rio de Janeiro, as campeãs obtiveram a vitória por 2 sets a 0 (23/21 e 21/17), em partida com 42 minutos de duração. O terceiro lugar ficou com Elize Maia (ES) e Taiana (CE), também por 2 sets a 0 sobre Ágatha (PR) e Duda (SE). A disputa do bronze e a final do torneio masculino serão amanhã às 9h (horário local).

Para Talita, a conquista em casa foi ainda mais especial. “Essa galera de Campo Grande fez bonito aqui na arquibancada. Minha família fez um coro, tem umas 30 pessoas ali. Jogar dentro de casa tem isso, você tem um terceiro jogador sempre”, afirmou, logo após receber das mãos da vice-governadora o prêmio da final.

“A torcida sem dúvida nenhuma faz a diferença e dá aquele empurrão especial. Essa medalha aqui é para todo o povo de Campo Grande”, afirmou a parceira Larissa.

Além da importância do protagonismo feminino no esporte, a vice-governadora Rose Modesto destacou a importância da Capital sediar por mais um ano a etapa do circuito nacional, com a ampla estrutura que os jogos atraem.

“Temos aproximadamente 250 pessoas trabalhando nesse evento, movimentando a cidade, a rede hoteleira, os restaurantes. Então, é importante para nós do ponto de vista econômico, além do cultural pois dá oportunidade de divulgar o nome Estado”, comentou.

A próxima etapa do circuito nacional será em Natal (RN), de 18 a 22 de outubro. Ao todo, a temporada 2017/2018 é composta por sete etapas.

Torcida

Com cerca de 30 familiares de Talita na torcida, a expectativa pela partida da final foi intensa. “A família toda está aqui e a emoção é grande. A outra dupla também é boa, acho que vai ser uma partida equilibrada”, disse ansioso o pai de Talita, José Dodô da Rocha, antes do jogo.

Tio e ex-técnico da campeã, Luiz Alberto Melão também foi conferir o jogo e lembrou das primeiras partidas que assistiu da sobrinha quando ela ainda era adolescente, antes de ter o talento reconhecido nacionalmente.

O evento contou com diversas outras famílias que aproveitaram para se divertir na tarde de sábado. Com as duas filhas e o marido, a comerciante Patrícia Sandim, de 31 anos, contou que todos os anos eles acompanham os jogos do Open na Capital. “É bem contagiante estar na torcida”, disse. O casal Arthur Lopes e Bianca Maria de Melo aproveitou o calor para tomar tereré enquanto assistia aos jogos.

Aos 10 anos, a estudante Lorena Regalo foi com o pai e a irmã ver a final, meio por acaso. Eles passeavam pelo Parque das Nações Indígenas quando souberam do circuito. Empolgada, comparou a partida com as que assiste a distância. “Na televisão você não sente a emoção dos jogadores. Aqui fica torcendo junto, é muito mais legal”, contou.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários