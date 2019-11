Etapa de Velo Città tem Camilo e Baptista vencedores; Serra se isola na ponta

Na base da estratégia, Thiago Camilo e Bruno Baptista dominaram o dia da Stock Car no autódromo de Velo Città, 10.ª etapa da temporada. Na corrida 1 deste domingo, Camilo fez a aposta certa em relação aos pneus para levar seu quinto triunfo no ano, enquanto Baptista chegou à primeira vitória na categoria com a escolha do melhor momento para a parada nos boxes na corrida 2.

Quem também saiu sorrindo de Mogi Guaçu foi Daniel Serra, novo líder isolado da classificação. O piloto da Eurofarma ficou em terceiro nas duas provas e chegou aos 305 pontos, contra 291 de Ricardo Maurício e 281 de Camilo.

O domingo em Velo Città começou com chuva, o que fez com que a pista do circuito estivesse molhada no início da prova que abriu o evento. Ponto para Thiago Camilo, da equipe Ipiranga, que começou a disputa na pole e optou por um jogo para pista seca na parada obrigatória. Felipe Fraga (Cimed), que largou em terceiro e mudou para pneus de chuva, até chegou a assumir a ponta, mas acabou ficando para trás e terminou apenas em sétimo.

Gabriel Casagrande (Crown) e Serra (Eurofarma) completaram o pódio, seguidos por Cacá Bueno (Cimed), Julio Campos (Prati-Donaduzzi), Ricardo Zonta (Shell V-Power), Felipe Fraga (Cimed), Bruno Baptista (RCM), Diego Nunes (KTF) e Átila Abreu (Shell V-Power), fechando o top 10.

Na prova que encerrou o domingo, Bruno Baptista, da RCM, coroou o bom momento vivido desde o ano passado, quando estreou na stock e desde então vinha conseguindo bom desempenho. Desta vez, para vencer, passou boa parte da disputa na terceira colocação e aguardou o momento certo para superar Átila Abreu - que largou em primeiro, mas com um problema na direção hidráulica acabaria apenas em 10º -, Diego Nunes e Ricardo Zonta.

"A gente sabia que precisava guardar pneu para o final, sabíamos que o carro ia ficar muito ruim se não fizéssemos isso. O ritmo deles estava muito forte e eu achava que não ia ter pneu para eles no final. E foi isso. Foi acabando o pneu deles e aproveitei as oportunidades", contou.

Nunes também teve boa performance, especialmente na briga direta com Serra, terceiro colocado, mas teve de se contentar com o segundo lugar. Ele abriu a fila para Ricardo Maurício (Eurofarma), Ricardo Zonta (Shell V-Power), Rubens Barrichello (Full Time Sports), Julio Campos, Cesar Ramos (Blau Motor) e Cacá Bueno (Cimed).

A penúltima etapa da temporada da Stock Car está marcada para Goiânia, com nova rodada dupla que ocorre no próximo dia 24 de novembro.