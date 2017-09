Etapa Centro-Oeste dos Jogos dos Institutos Federais vai reunir mais de 700 estudantes-atletas

Começa na quarta-feira, 6, a etapa Centro-Oeste dos Jogos dos Institutos Federais (JIFCO) em Campo Grande. Esta é a primeira vez que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) sedia o evento.

A competição reúne mais de 700 estudantes-atletas, representando as delegações dos institutos federais de Mato Grosso do Sul (IFMS), Mato Grosso (IFMT), Brasília (IFB), Goiano (IFGoiano) e Goiás (IFG). A cerimônia de abertura será às 18h30, no salão Golden Class, bairro Carandá Bosque.

Competições - Serão disputadas 11 modalidades esportivas, sendo nove olímpicas (atletismo, basquetebol, handebol, judô, natação, futebol, voleibol, vôlei de praia e tênis de mesa) e duas não-olímpicas (futsal e xadrez).

As disputas serão abertas na manhã da quinta-feira, 7, com as modalidades de futebol, vôlei de praia, xadrez e judô, nas dependências da Cidade Universitária da UFMS. Também pela manhã, os jogos de basquete serão no Centro de Treinamento Esportivo "Osmar Coco" e os de handebol na Unigran - Capital.

No período da tarde, à partir das 13 horas, terão início as disputas do voleibol, também na UFMS; e do futsal, no Colégio Status.

Na sexta-feira, 8, seguem os jogos nas modalidades iniciadas, com exceção ao judô, e começam as partidas do tênis de mesa, às 8 horas.

No sábado, 9, será realizada toda a programação de provas do atletismo, no Centro Olímpico da Vila Nasser; e da natação, no Centro de Treinamento Esportivo "Osmar Coco". Nesta mesma data, seguem ainda as disputas do futsal, futebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez.

No domingo, 10, à partir das 8 horas, serão disputadas as partidas finais das competições de voleibol, vôlei de praia, handebol, futsal e basquetebol. A cerimônia de encerramento está prevista para as 11 horas, ?no Rádio Clube Campo, localizado no Jardim Morumbi.

JIFs - Os atletas e equipes campeões estarão classificadas para a etapa Nacional dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs), que serão realizados na cidade de Poços de Caldas (MG), em outubro, pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.

Para representar o IFMS na etapa regional, os atletas buscaram classificação na etapa local, os Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (Jifms), realizados em junho, em Dourados. Além da equipe formada pelos campeões locais, o IFMS será representado no Jifco por uma equipe sede, formada por estudantes-atletas do Campus Campo Grande, que participa do evento como anfitriã.

Serviço - Conheça os endereços dos locais de competição:

UFMS

Endereço: Av. Costa e Silva, s/n - Bairro Universitário

Datas: 07 a 10/09

Modalidades: Futebol, Voleibol, Vôlei de praia, Xadrez, Tênis de mesa, Judô

Centro Municipal de Treinamento Esportivo “Osmar Alves Coco”

Endereço: R. Tropeiro, s/n - Carandá Bosque

Datas: 07 a 10/09

Modalidades: Basquete, Natação

Unigran Capital

Endereço: R. Abrão Júlio Rahe, 325 - Centro

Datas: 07, 08 e 10/09

Modalidade: Handebol

Colégio Status

Endereço: R. Pedro David Medeiros, 210 - Jardim Paulista

Datas: 07 a 10/09

Modalidade: Futsal

Centro Olímpico da Vila Nasser

Endereço: R. São Manoel, 8 - Vila Santa Luzia

Datas: 09/09

Modalidade: Atletismo

