Estudantes do Centro-Oeste levam cinco carros à Competição Baja SAE BRASIL, em São José dos Campos

Cinco equipes de universitários de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal representarão a região Centro-Oeste na 23ª Competição Baja SAE BRASIL, que será realizada de 9 a 12 de março, em São José dos Campos, SP.

Mato Grosso do Sul inscreveu três equipes, duas delas estreantes: Baja Guaicurus, pela segunda vez na prova, a novata BaGD, ambas da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), e a Javalis Baja UCDB, da Universidade Católica Dom Bosco, também estreante. A Bajacaré, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Rondonópolis, representa o Estado do Mato Grosso e a veterana Piratas do Cerrado, da Universidade de Brasília, o Distrito Federal.

A competição bateu recorde de inscrições este ano, com 88 equipes formadas por estudantes de 81 instituições de ensino superior do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, que projetaram e construíram os carros, orientados por professores. Além dos protótipos, os estudantes são responsáveis pela administração da equipe o que inclui parte técnica e viabilidade econômica do projeto.

As três instituições que alcançarem as melhores pontuações na soma geral de todas as provas da competição poderão representar o Brasil na Baja SAE Kansas, que será realizada de 25 a 28 de maio, em Pittsburgh, EUA.

Os bajas – Os veículos Baja SAE são protótipos de estrutura tubular em aço, monopostos, para uso fora de estrada, com quatro ou mais rodas e motor padrão de 10 HP, que devem ser capazes de transportar pilotos com até 1,90 m de altura, pesando até 113,4 kg. Os carros são desenvolvidos e construídos pelos próprios estudantes que também são responsáveis pela administração e viabilização econômica do projeto. Os veículos são submetidos a avaliações estáticas e dinâmicas.

Mato Grosso do Sul – Com 19 estudantes a equipe Baja Guaicurus, da Universidade Federal da Grande Dourados, conquistou ano passado a 23ª posição no ranking geral. Para voltar este ano fez mudanças no carro, principalmente na barra de fixação das bandejas traseiras, base do motor e componentes da suspensão dianteira, que ganharam nova geometria. "Focamos na correção de pontos fracos do protótipo anterior e na construção de um carro mais robusto para aguentar os obstáculos sem quebrar e de fácil de manutenção", diz Pedro Henrique Almeida Cardeal, 20 anos, quarto semestre de engenharia mecânica.

Mato Grosso – Bajacaré é a nova designação da equipe UFMT Baja SAE, da UFTM, campus Rondonópolis, mudança atribuída pela equipe à futura emancipação do campus e alteração no nome da universidade. Com 24 componentes, a equipe optou por um carro menor e mais leve. "Reduzimos as dimensões do cockpit economizando peso das barras que antes eram maiores e usando banco menor, de fibra de vidro", explica Victor Mariano Beneti, 21 anos, sexto semestre de engenharia mecânica. Outro diferencial do protótipo é a suspensão, com pivôs no lugar dos terminais rotulares antes usados no protótipo, além de novos amortecedores traseiros com ajuste de pressão.

Distrito Federal– Veterana na competição, a equipe Piratas do Cerrado, da Universidade de Brasília (UnB), traz um protótipo construído com recursos de impressão 3D para caixas de invólucro da eletrônica embarcada. "O projeto atual se baseia em melhorias frente aos protótipos anteriores; em nossa equipe todos os membros participam da discussão de melhorias e de novas ideias para o novo carro e temos capitães responsáveis pelo projeto em cada subárea (freio, suspensão, direção, estrutura, trem de força e eletrônica), trabalham em conjunto para o projeto final do veículo antes da construção", afirma Maryana Oliveira Ananias, 20 anos, 6º semestre de engenharia mecânica.

"Os programas estudantis da SAE BRASIL têm obtido sucesso entre os jovens e se mostrado celeiros de talento e inovação a ponto de cativar apoio e reconhecimento da indústria ao programa", ressalta Mauro Correia, presidente da SAE BRASIL.

23ª Competição Baja SAE BRASIL - 09 a 12 de março de 2017

Av. Cesare Monsueto Giulio Lattes, s/n, Eugenio de Melo, São José dos Campos, ao lado da Fatec

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

09 de março - 12h30 às 19h – Abastecimento, inspeções técnicas, re-check das inspeções técnicas e verificações de motor, conforto e freios.

10 de março – 9h às 19h – Abastecimento, inspeções técnicas, re-check das inspeções técnicas e verificações de motor, conforto e freios. 9h30 às 19h – Primeira fase de apresentação de projetos.

11 de março – 9h às 11h – Primeira fase de apresentação de projetos. 11h30 às 16h – Provas dinâmicas (capacidade de tração, aceleração e velocidade máxima, e "suspension and traction") e repescagem de segurança. 11h30 às 17h30 – Repescagem de conforto. 11h30 às 18h30 – Repescagem de freios. 16h20 às 19h – Finais de apresentação de projetos. 19h – Briefing com pilotos.

12 de março – 9h15 – Formação da largada. 10h às 14h – Enduro de resistência. 15h – Encerramento.

Equipes inscritas na 23ª Competição Baja SAE BRASIL

Total: 88 equipes inscritas • 18 Estados mais DF • 81 instituições de ensino (em 2016 foram 74 equipes inscritas • 19 Estados mais DF • 68 instituições de ensino)



CENTRO-OESTE (2 Estados + DF – 5 equipes – 4 instituições)

Distrito Federal (1 equipe / 1 instituição)

Equipe Piratas do Cerrado - Universidade de Brasília

Mato Grosso (1 equipe / 1 instituição)

Equipe Bajacaré - Universidade Federal de Mato Grosso

Mato Grosso do Sul (3 equipes /2 instituições)

Equipe Baja Guaicurus - Universidade Federal da Grande Dourados

Equipe BaGD - Universidade Federal da Grande Dourados

Equipe Javalis Baja UCDB - Universidade Católica Dom Bosco

NORDESTE (7 Estados–15 equipes–14 instituições)

Alagoas (1 equipe / 1 instituição)

Equipe Bode Guerreiro Baja - Faculdade Pitagoras Maceió



Bahia (3 equipes/ 3 instituições)

Equipe Carpoeira Baja - Universidade Federal Da Bahia

Equipe Äkupã - Universidade Salvador

Equipe Baajatinga - Universidade Federal do Vale do São Francisco



Maranhão (1 equipe / 1 instituição)

Equipe Bumba Meu Baja - Universidade Estadual do Maranhão



Paraíba (2 equipes/ 2 instituições)

Equipe UFPBaja Inebriável - Universidade Federal da Paraíba

Equipe Paraybaja - Universidade Federal de Campina Grande



Pernambuco (4 equipes/ 3 instituições)

Equipe Mangue Baja 2 - Universidade Federal de Pernambuco

Equipe Mangue Baja 1- Universidade Federal de Pernambuco

Equipe Corisco - Universidade de Pernambuco

Equipe Bajagreste - Instituto Federal de Pernambuco



Piauí (1 equipe/ 1 instituição)

Equipe IFPI Baja SAE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

Rio Grande do Norte (3 equipes/ 3 instituições)

Equipe Car-kará - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Equipe Cactus Baja - Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Mossoró

Equipe Caraubaja SAE -Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Caraubas

NORTE (2 Estados – 3 equipes – 3 instituições)

Amazonas (1 equipe/ 1 instituição)

Equipe Baja UEA – Universidade do Estado do Amazonas



Pará (2 equipes / 2 instituições)

Equipe Baja Tucuruí - Universidade Federal do Pará

Equipe Jambu Racing - Estácio de Belém

SUDESTE (4 Estados – 50 equipes – 45 instituições)

Estado de São Paulo (25 equipes/ 21 instituições)

Grande S. Paulo–(14 equipes/11 instituições)

Equipe FEI Baja 02 - Centro Universitário da FEI

Equipe FEI Baja 01 - Centro Universitário da FEI

Equipe Poli Atlas - Escola Politécnica da USP

Equipe Poli Cronos - Escola Politécnica da USP

Equipe ITA Baja - Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Equipe Baja UFABC - Fundação Universidade Federal do ABC

Equipe BAJA Mauá 1 - Instituto Mauá de Tecnologia

Equipe BAJA Maua 2 - Instituto Mauá de Tecnologia

Equipe Fatecnólogos - Faculdade de Tecnologia de São Paulo

Equipe FhoBaja - Fundação Hermínio Ometto

Equipe Bajiganga - Universidade São Judas Tadeu

Equipe Mack Gear - Instituto Presbiteriano Mackenzie

Equipe Baja SAE Clarengex - Ação Educacional Claretiana

Equipe Celeritas - Centro Universitário Salesiano de São Paulo



S.Paulo/Interior – (11 equipes/9 instituições)

Equipe EESC USP 1 - Escola de Engenharia de São Carlos

Equipe - EESC USP 2 - Escola de Engenharia de São Carlos

Equipe - UNICAMP Baja SAE - Universidade Estadual de Campinas

Equipe - EEP Baja - Escola de Engenharia de Piracicaba

Equipe - PAC BAJA - Universidade Estadual Paulista - Bauru

Equipe -Tec Ilha Baja - Universidade Estadual Paulista - Ilha Solteira

Equipe - Piratas do Vale - Universidade Estadual Paulista - Guaratinguetá

Equipe - Baja Mud Racing – Facens - Faculdade de Engenharia de Sorocaba

Equipe TURUNA - Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos

Equipe UNIFEB - Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos

Equipe Genau Baja – UFSCar - Universidade Federal de São Carlos



Minas Gerais (12 equipes/ 12 instituições)

Equipe Baja UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Equipe Komiketo Baja – UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei

Equipe Zebu Baja - Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Equipe Saci - Universidade Federal de Itajubá

Equipe UFV Baja Pererecas - Universidade Federal de Viçosa - UFV

Equipe Cefast Baja SAE - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Equipe Camaleão - Centro Universitário Newton Paiva

Equipe Espinhaço - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Equipe Rampage Baja – UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Equipe PUC-Minas Baja Racing Team - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Equipe Mountain Baja - Universidade Federal de Itajubá - Itabira

Equipe Cerrado de Baja SAE - Universidade Federal de Uberlândia



Rio de Janeiro (9 equipes/ 8 instituições)

Equipe Mud Runner 2 - Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro

Equipe Mud Runner 1 - Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro

Equipe Minerva Baja - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Equipe UFF Baja - Universidade Federal Fluminense - Volta Redonda

Equipe Tuffão Baja SAE - Universidade Federal Fluminense – Niterói

Equipe Ali Babaja - Universidade Federal do Rio De Janeiro - Macaé

Equipe Reptiles - Pontifícia Universidade Católica

Equipe Caledônia Racing Baja SAE - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Equipe Ucam Baja - Universidade Candido Mendes



Espírito Santo (3 equipes/ 3 instituições)

Equipe Vitória Baja - Universidade Federal do Espírito Santo

Equipe FAESA Baja - Faculdades Integradas Espírito - Santenses

Equipe SamaBAJA - Instituto Federal do Espírito Santo



SUL (3 Estados – 15 equipes – 15 instituições)

Santa Catarina (3 equipes / 3 instituições)

Equipe UDESC Velociraptor Baja SAE - Universidade do Estado de Santa Catarina

Equipe UFSC Baja SAE - Universidade Federal de Santa Catarina

Equipe Unibaja Univille - Universidade da Região de Joinville



Rio Grande do Sul (4 equipes / 4 instituições)

Equipe Baja de Galpão – UNISC Universidade de Santa Cruz do Sul

Equipe Mas Baja Tchê - Fundação Universidade De Passo Fundo

Equipe Bombaja UFSM- Universidade Federal de Santa Maria

Equipe URI BAJA - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões



Paraná (7 equipes / 7 instituições)

Equipe UFPR Baja SAE - Universidade Federal do Paraná

Equipe Imperador Baja SAE - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba

Equipe - ProcoBaja - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Cornélio Procópio

Equipe Pato BAJA - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Pato Branco

Equipe Londribaja - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina

Equipe Gralha Azul - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Ponta Grossa

Equipe Baja Cataratas - Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná - Unioeste

