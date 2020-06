Estrela da NBA, sérvio Nikola Jokic testa positivo para covid-19

Uma das principais estrelas da atual temporada da NBA, o sérvio Nikola Jokic testou positivo para covid-19, afirma a agência de notícias The Associated Press. O jogador de 25 anos, do Denver Nuggets, está cumprindo quarentena em seu país.

Ainda não há detalhes sobre a condição de saúde do atleta, que não confirmou publicamente o diagnóstico. Sua equipe também se mantém em silêncio. O teste positivo foi informado à AP por uma pessoa próxima do jogador e que pediu anonimato.

Jokic deve se apresentar ao time americano nas próximas semanas antes da viagem das equipes à Disney, onde serão realizados os primeiros jogos da NBA na retomada da competição, após a paralisação causada pela pandemia.

Curiosamente, Jokic é o segundo atleta de destaque da Sérvia a ser detectado com a covid-19. Antes dele, o tenista Novak Djokovic anunciou seu teste positivo e de sua esposa. Os dois esportistas estiveram juntos no início do mês. Mas o contágio entre eles é improvável.

Antes da interrupção da temporada da NBA, Jokic era um dos principais destaques da temporada. Ele exibe média de 20,2 pontos e 10,2 rebotes por jogo no campeonato. Somente outros quatro jogadores alcançam números semelhantes, caso de Karl-Anthony Towns, Joel Embiid, John Collins e Giannis Antetokounmpo.