Estreante sofre fratura e Cavaliers perde em casa; Warriors vence mais uma

Mesmo com os retornos de LeBron James e Kyrie Irving, o Cleveland Cavaliers voltou a cair diante do Miami Heat, na noite desta segunda-feira, em rodada da NBA. Desta vez, a derrota teve um agravante: o pivô Andrew Bogut sofreu uma fratura menos de um minuto após entrar em quadra e fazer sua estreia na temporada. Ainda não há prazo certo para o retorno do jogador.

Dois dias após perder do Heat fora de casa, os atuais campeões da NBA foram derrotados por 106 a 98, diante de sua torcida. E sem poupar LeBron e Irving, que foram os destaques do Cavaliers. Juntos, marcaram 62 pontos. Irving foi o cestinha da partida, com 32. LeBron cravou um "double-double" ao anotar também 17 rebotes.

Mas a grande atuação da dupla não foi o suficiente para parar o Heat, liderado pelo trio formado por Dion Waiters, Goran Dragic e Hassan Whitessite. O primeiro anotou 29 pontos, enquanto Dragic contribuiu com 21 pontos. Whitessite registrou um "double-double" de 13 pontos e 11 rebotes.

Não bastasse as dificuldades do Cavaliers no jogo, Andrew Bogut sofreu dura lesão logo ao entrar em quadra no segundo período. O jogador, que acertou contrato com a equipe na semana passada, levou a pior numa disputa de bola com Okaro White e caiu em quadra com dores na canela. Horas depois a equipe confirmou a fratura na tíbia esquerda.

Bogut vinha de contusão sofrida no fim da temporada passada, que o tirou das finais da NBA, quando ainda defendia o Golden State Warriors contra o Cavaliers, seu atual time. Por conta do problema físico, ele desfalcou a seleção da Austrália nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Com mais este revés, o Cavaliers abriu espaço para a aproximação do Boston Celtics na tabela da Conferência Leste. O líder soma agora 42 vitórias e 20 derrotas, contra 40 triunfos e 24 derrotas do segundo colocado, que na noite de segunda perdeu a chance de encostar, ao perder para o Los Angeles Clippers por 116 a 102, fora de casa.

Pela Conferência Oeste, o Golden State Warriors não decepcionou e venceu mais uma, encerrando de vez a má fase. Desta vez, superou o Atlanta Hawks por 119 a 111, fora de casa. Stephen Curry e Andre Iguodala foram os destaques, com 24 pontos cada. Iguodala começou no banco de reservas para se tornar um dos protagonistas do jogo. Pelo Hawks, Dennis Schroder marcou 23 pontos.

O resultado mantém o Warriors como o dono da melhor campanha da NBA até agora, com 52 vitórias e 11 derrotas. O Hawks, por sua vez, ocupa o quinto lugar da Conferência Leste, dentro da zona de classificação aos playoffs, com 34 triunfos e 29 derrotas.

Em outro bom jogo da rodada, o San Antonio Spurs sofreu, mas bateu o Houston Rockets por 112 a 110, em casa. A partida marcou o embate entre Kawhi Leonard e James Harden, dois dos principais jogadores da temporada. E, mesmo que cada tenha marcado 39 pontos no jogo, Leonard se saiu melhor. E não somente pela vitória. Num dos duelos mais diretos, ao longo da partida, ele deu um belo toco em Harden nos instantes finais, ajudando a definir o placar.

Melhor brasileiro da NBA na atualidade, Nenê deu sua contribuição aos visitantes com nove pontos e três rebotes nos 19 minutos em que esteve em quadra. O resultado, contudo, não alterou as colocações dos dois times na tabela do lado Oeste. O Spurs segue na vice-liderança, com 49 vitórias e 13 derrotas. E o Rockets está em terceiro lugar, com 44/20.

JOGO ADIADO - O confronto entre Minnesota Timberwolves e Portland Trail Blazers foi adiado porque a quadra do Target Center estava escorregadia. A organização da partida não conseguiu reduzir a umidade do local depois de sediar um evento de patinação no gelo no mesmo local, no fim de semana. A nova data da partida ainda não foi anunciada.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 98 x 112 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 105 x 113 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 98 x 106 Miami Heat

Atlanta Hawks 111 x 119 Golden State Warriors

Detroit Pistons 109 x 95 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 109 x 122 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 100 x 88 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 112 x 110 Houston Rockets

Denver Nuggets 108 x 96 Sacramento Kings

Utah Jazz 88 x 83 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 116 x 102 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Washington Wizards

Veja Também

Comentários