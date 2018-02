Estreante João Pedro Sorgi abre duelo do Brasil contra dominicanos na Copa Davis

Um sorteio definiu nesta quinta-feira a ordem dos jogos do confronto do Brasil contra a República Dominicana, em Santo Domingo, pela primeira rodada do Zonal Americano da Copa Davis. Os jogos serão disputados nesta sexta e no sábado nas quadras rápidas do Club Deportivo Naco e o estreante João Pedro Sorgi será o primeiro brasileiro a entrar em quadra.

Nesta sexta-feira, às 18 horas (de Brasília), o paulista de 24 anos, atual número 365 do mundo, enfrentará o dominicano mais bem colocado no ranking da ATP, José Hernández, que atualmente ocupa a 284.ª posição.

"Conheço o José Hernández, estive em vários torneios com ele. Nunca jogamos contra, mas já treinamos juntos algumas vezes. É um jogador bom, tem muitas qualidades, mas nos conhecemos bem e acho que será um jogo equilibrado, onde quem estiver mais concentrado se sairá melhor. Mas será um jogo duro. Da minha parte, venho treino muito bem, já adaptado às condições de jogo, preparado para dar o meu melhor e fazer o possível para somar o ponto para a equipe amanhã (sexta-feira)", projetou João Pedro Sorgi.

Na sequência, o cearense Thiago Monteiro, número 117 do mundo, encara o tenista número 2 da República Dominicana, Roberto Cid, que é apenas o 468.º do ranking. "Esperamos um confronto equilibrado, até porque as condições estão bem rápidas. Não conheço muito o meu adversário, o Cid, mas buscamos todas as informações durante a semana e a equipe está bem adaptada, bem confiante. Tivemos uma excelente semana de treino aqui. E, para mim, não faz diferença ser o primeiro ou o segundo a jogar, porque independente disso jogamos na sexta, então temos que estar preparados. É torcer bastante para o Sorgi no primeiro e depois ir com tudo no segundo", avaliou o tenista, que disputará a sua quarta Copa Davis.

No sábado, a dupla formada pelo mineiro Marcelo Melo e pelo gaúcho Marcelo Demoliner enfrenta a parceria entre Nick Hardt e José Olivares, a partir das 17 horas (de Brasília). Em seguida, Thiago Monteiro mede forças contra José Hernández e João Pedro Sorgi encerra o confronto contra Roberto Cid. O paranaense Thiago Wild não foi escalado para o confronto.