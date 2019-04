Estadual de Vôlei de Praia acontece a partir de hoje na Capital

As disputas acontecerão durante o dia todo, trinta e dois jogos no feminino e quarenta e oito no masculino, iniciando as 07h30 e as finais no final da tarde - Foto: Divulgação

Acontece hoje (26) na Praça Belmar Fidalgo a 1ª Etapa do VIII Circuito Estadual de Vôlei de Praia. O evento terá disputas nas categorias sub 18 e sub 20, nos naipes feminino e masculino.

Neste ano a competição bateu recorde de público, quarenta e sete duplas de várias regiões do Estado se inscreveram no circuito, sendo dezenove no feminino e vinte e oito no masculino, representando os municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Nova Alvorada do Sul, Bela Vista e Mineiros (GO).

As disputas acontecerão durante o dia todo, trinta e dois jogos no feminino e quarenta e oito no masculino, iniciando as 07h30 e as finais no final da tarde. No sábado e domingo acontecem os jogos do adulto.

A organização premiará as três duplas melhores classificadas em cada categoria e naipe no valor de R$ 3,2 mil. A competição realizada pela Federação de Voleibol de MS (FVMS) e conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).