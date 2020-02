Estadual de Futebol terá confronto de extremos: Cena X Águia Negra

A equipe do Vale do Ivinhema vai em busca da primeira vitória na competição, enquanto o Rubro-Negro de Rio Brilhante quer manter a liderança isolada. O Estadual tem o apoio do Governo, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Além do confronto de extremos na tabela de classificação, mais quatro jogos complementam a sétima rodada do certame. Também no sábado (29.02), às 15h, o Operário vai até o Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, apelidado de Loucão, encarar o Maracaju Atlético Clube (MAC).

As duas equipes possuem campanha muito parecidas até o momento, com cinco pontos cada (duas vitórias, um empate e duas derrotas) e o mesmo aproveitamento de 46,7%. O time da Capital, todavia, tem melhor saldo de gols (2 contra -1 do MAC).

Já no primeiro dia de março, o Corumbaense mira o segundo triunfo diante do Comercial, no Estádio Arthur Marinho. A agremiação da Cidade Branca fará uso do “fator casa” para bater o rival e deixar de ser o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Colorado, por sua vez, após vencer o clássico Comerário no sábado de carnaval, vai motivado a Corumbá. O apito inicial será dado às 15h.

Ainda no domingo (01.03), a Pontaporanense vai a campo contra a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc), em seus domínios, no Estádio Aral Moreira, em Ponta Porã, também às 15h. A equipe fronteiriça possui quatro pontos e está na zona da degola.

Caso vença e haja uma combinação de resultados, principalmente uma derrota do Corumbaense, a Águia da Fronteira pode deixar o incômodo nono lugar. Por outro lado, o Pica-Pau de Chapadão do Sul integra o “bolo” de times com sete pontos na tabela e, atualmente, encontra-se na sexta posição.

O jogo entre Costa Rica e Aquidauanense fecha a rodada, às 16h de domingo (01.03). O Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão, será o palco da partida. Quem vencer, assume a segunda colocação, visto que ambos os times possuem oito pontos, dois de saldo e 53,3% de aproveitamento. A Cobra do Norte, contudo, tem maior número de gols marcados (10 frente aos sete do Aquidauanense).

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Juliano Dervalho