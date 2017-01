Estadual de futebol começa com reabertura do Morenão

A tarde de domingo (29) foi de festa para os amantes do futebol sul-mato-grossense. O jogo de abertura do Estadual da Série A, entre Comercial e Novo, marcou a volta do principal palco esportivo do Estado: o Morenão. Após quase três anos interditado, o Estádio Pedro Pedrossian foi adaptado e reentregue ao público, graças ao esforço conjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

O pontapé inicial da partida foi dado pela vice-governadora Rose Modesto e pelo reitor da UFMS, Marcelo Turine. "É uma emoção muito grande entregar esse gigante do esporte para o povo de Mato Grosso do Sul. A UFMS está feliz com a parceria que é apenas a primeira fase", disse o reitor. "Hoje é um dia bastante especial. Com muita alegria reabrimos o Morenão. É uma forma de retomar a força do nosso esporte, reunir as famílias. Tenho certeza de que este ano será bastante especial para o futebol sul-mato-grossense", afirmou a vice-governadora.

Mais de 2500 pessoas prestigiaram a reabertura. Grande maioria colorada que pôde ver o time de coração de volta ao templo do futebol estadual. Caso de Cesar Icassati que acompanha a equipe desde a década de 1970. "Torço pro Comercial desde 1973 e é ótimo, bom demais voltar a ver as partidas aqui no Morenão. O esporte estava precisando", contou. A também colorada, Cida Barros concorda. "É maravilhoso porque um monumento desses estava fechado e agora foi devolvido para a torcida. O governo investindo vai ser muito positivo para o futebol", analisou.

Eduardo Ferraz aproveitou para ir com a família que se vestiu de vermelho para apoiar o Comercial. "Vim com minha esposa e meus filhos. Está excelente. Demorou demais até. O Morenão tinha que voltar", afirmou.

Comercialino, o secretário de Estado de Administração, Carlos Alberto de Assis se empolgou com o time e destacou a importância do esforço do Governo em reabrir o Morenão. "É uma grande emoção. O Morenão é a alegria do povo que não poderia estar fora dele. Estou muito satisfeito. Time grande joga em campo como esse e o Comercial é time grande da capital. Foi um grande investimento do Governo do Estado para o lazer da população. O governo está atento ao que o povo quer e o povo gosta de espetáculo e alegria também".

O diretor-executivo da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, concorda. "O esporte de Mato Grosso do Sul precisava do Morenão, o futebol profissional e a torcida queriam a volta do Morenão. A Fundesporte, o Governo do Estado, a Federação e a universidade se empenharam para realizar a vontade da população. Prova disso é que o público compareceu".

Em campo, o Comercial levou a melhor. Venceu por 2x1 com gols de Rodrigo Ost e Roger. A festa no Morenão continua na quarta-feira, dia 1º, no jogo entre Operário e União ABC. A Fundesporte está preparando programação especial. "Estamos esperando a torcida com atividades culturais e de lazer, antes do jogo, para continuarmos celebrando o futebol sul-mato-grossense. Venham e tragam suas famílias", convidou o gerente de Esporte de Participação e Lazer, Rodrigo Miranda.

O Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte, é um dos principais incentivadores do Campeonato Estadual de Futebol da Série A. Apoia os 12 clubes candidatos ao título. Os times foram divididos em dois grupos. Na Chave A estão Comercial, Costa Rica, Novo, União ABC, Serc e Operário. Na B, a disputa é entre Sete de Dourados (atual campeão), Urso, Ivinhema, Águia Negra, Corumbaense e Naviraiense. Na primeira fase, as equipes jogam dentro da chave, em turno e returno. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para o mata-mata. A final está prevista para 30/4.

