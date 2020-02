Pontaporanense vence a primeira e Águia Negra perde os 100% de aproveitamento

Já em Ponta Porã, a Pontaporanense deixou a lanterna da competição, alcançando sua primeira vitória no Estádio Aral Moreira, após cinco jogos - Foto: Divulgação

A Pontaporanense e o Corumbaense, ambos jogando em casa, venceram a primeira partida no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. O Águia Negra, por sua vez, perdeu os 100% de aproveitamento, em empate com o Costa Rica fora de seus domínios. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

No sábado (15), na abertura da quinta rodada, o Clube Esportivo Nova Andradina (Cena) até chegou a inaugurar rapidamente o marcador contra o Operário. Guthere fez aos três minutos do primeiro tempo, após falha do sistema defensivo do Alvinegro da Capital. Aos 27’, Patrick empatou para o Galo, de cabeça.

O Operário chegou à virada no início da etapa complementar, com tento de Jonatan Obina (6’). Maycon “Alagoano”, em cobrança de penalidade máxima, no minuto 24, fechou o placar em 3 a 1 no Estádio Luiz Soares Andrade, o Andradão, em Nova Andradina. De acordo com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a equipe operariana nunca havia vencido o Cena. Com o revés em casa, o time nova-andradinense caiu para a última posição da tabela.

Corumbaense e Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) também duelaram na noite de sábado (15). O Carijó da Avenida recebeu a Serc no Estádio Arthur Marinho e conseguiu o primeiro triunfo no certame, resultado que o tirou da zona de rebaixamento. Os visitantes, no entanto, “venderam caro” a derrota.

Sílvio colocou o Pica-Pau em vantagem aos 19 minutos do primeiro tempo. O Corumbaense, empurrado por sua torcida, só reagiu na etapa final. Jéferson Paulista (20?) e Wandir (42’) foram os responsáveis pela reviravolta pantaneira.

Após empatar com o Operário no Morenão, na última rodada, o Aquidauanense enfrentou a outra equipe de Campo Grande na competição, o Comercial. Desta vez, o compromisso foi diante de seus torcedores, no Estádio Municipal de Aquidauana “Mário Pinto de Souza”, o Noroeste, no domingo (16). Kéverson anotou o único o gol do jogo, aos 41 do primeiro tempo.

Já em Ponta Porã, a Pontaporanense deixou a lanterna da competição, alcançando sua primeira vitória no Estádio Aral Moreira, após cinco jogos. A Águia da Fronteira aplicou 2 a 0 no Maracaju. Leleu e Wender foram os autores dos tentos da partida. A agremiação da fronteira resolveu o duelo no final da partida. Os gols foram assinalados aos 40 e 45 minutos, respectivamente, do segundo tempo.

No embate que fechou a quinta rodada, Costa Rica e Águia Negra empataram por 2 a 2, no Estádio Municipal de Costa Rica “Laerte Paes Coelho”, o Laertão. O Rubro-Negro de Rio Brilhante teve Virgulino expulso aos 30 minutos da etapa inicial. Mesmo com 10 homens em campo, Jorginho fez 1 a 0, aos 41. Cobrando pênalti, dois minutos depois, Marcos Vinícius deixou tudo igual para a Cobra do Norte.

Na etapa complementar, Preto (10’) colocou o Águia novamente à frente no marcador. Todavia, Marcos Vinícius, mais uma vez, empatou para o Costa Rica, aos 23 minutos. A equipe costarriquense, com o resultado, tirou os 100% de aproveitamento do Águia Negra, que continua na liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Confira a classificação momentânea do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2020:

1°: Águia Negra – 10 pontos (4 jogos)

2°: Costa Rica – 8 pontos (4 jogos)

3°: Operário – 7 pontos (4 jogos)

4°: Aquidauanense – 7 pontos (3 jogos)

5°: Comercial – 4 pontos (4 jogos)

6°: Corumbaense – 4 pontos (4 jogos)

7°: Maracaju – 4 pontos (4 jogos)

8°: Serc/Chapadão – 4 pontos (4 jogos)

9°: Pontaporanense – 4 pontos (5 jogos)

10°: Cena/Nova Andradina – 2 pontos (4 jogos)