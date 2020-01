Maracaju derrota o Corumbaense fora de casa

O único gol do confronto foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo - Foto: Reprodução/TV Morena

O Maracaju Atlético Clube derrotou, por 1 a 0, o Corumbaense Futebol Clube neste domingo (26), no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. A partida, válida pela rodada inicial do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020, foi acompanhada por mais de 1,7 mil torcedores.

O único gol do confronto foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, pelo lado esquerdo, a bola sobrou nos pés do zagueiro Alexandre, que arrematou com precisão para assegurar os primeiros três pontos da equipe da Capital da linguiça.

O time pantaneiro ainda desperdiçou penalidade máxima, assinalada pela árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos aos 43 minutos da etapa inicial. O atacante Jéferson Tanque cobrou e o goleiro Cícero fez a defesa. Esta foi a primeira vitória da história do Maracaju sobre o Corumbaense. Em quatro duelos, a agremiação de Corumbá havia vencido duas vezes, além de dois empates entre as equipes.

O Corumbaense terá de percorrer 716 quilômetros para encarar o Clube Esportivo Nova Andradina (Cena), pela segunda rodada do Estadual. O jogo está marcado para o dia 5 de fevereiro, às 15h, no Estádio Luiz Soares Andrade, o Andradão. No mesmo dia, às 20h15, o Maracaju enfrentará o Comercial, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande.

Continuação da primeira rodada

A rodada inicial da competição prossegue no dia 1º de fevereiro (sábado). O Aquidauanense receberá a Serc de Chapadão do Sul, às 15h, no Estádio Municipal de Aquidauana “Mário Pinto de Souza”, o Noroeste. Uma hora depois, o Nova Andradina enfrenta o Costa Rica fora de casa, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão.