Estadual de Futebol 2020: em casa, Águia Negra busca manter a liderança contra o Aquidauanense

Campo Grande (MS) – Águia Negra e Aquidauanense enfrentam-se nesta quarta-feira (19.02), às 20h15, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. A bola vai rolar no Estádio Municipal Prefeito Iliê Vidal, o Ninho da Águia, em Rio Brilhante. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Ambos estão invictos. A equipe de Rio Brilhante tem quatro jogos e lidera a competição com 10 pontos, sendo três vitórias e um empate. Se obter o triunfo em casa, o Rubro-Negro abrirá cinco pontos de diferença do segundo colocado, o Costa Rica, que soma oito pontos.

Já o Aquidauanense tem um jogo a menos e está em terceiro lugar, ao somar sete pontos (duas vitórias e um empate). O Azulão da Princesa pode assumir a ponta caso vença hoje fora de casa.

No último fim de semana, o Águia Negra perdeu os 100% de aproveitamento no certame, em empate (2 a 2) com o Costa Rica fora de seus domínios, no Estádio Municipal de Costa Rica “Laerte Paes Coelho”, o Laertão. A equipe de Aquidauana, por outro lado, conquistou a vitória diante do Comercial ao lado de sua torcida, no Estádio Municipal de Aquidauana “Mário Pinto de Souza”, o Noroeste.

O jogo entre Águia e Aquidauanense teve data alterada devido à participação destes na Copa do Brasil. Inicialmente, o confronto estava agendado para 5 de fevereiro. Neste dia, o Azulão recebeu o ABC Futebol Clube, de Natal-RN, no Estádio Noroeste e acabou sendo eliminado da competição, após derrota por 1 a 0.

Exatamente uma semana depois, a agremiação de Rio Brilhante venceu o Sampaio Corrêa, de São Luís (MA), por 2 a 1, no Ninho da Águia, e avançou à segunda fase da competição nacional. Na segunda fase, o time sul-mato-grossense duela contra a Associação Ferroviária de Esportes, no estádio Doutor Adhemar Pereira de Barros, a Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (26.02), às 19h30 (horário de MS).

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Franz Mendes