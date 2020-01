Mesmo com chuva, torcedor comparece ao estádio para assistir a vitória do Águia Negra na abertura do Estadual

Campo Grande (MS) – A chuva não tirou o brilho da abertura do Campeonato Estadual de Futebol na noite desta quarta-feira )22.01). Mais de 800 torcedores foram no Estádio Prefeito Iliê Vidal, o Ninho da Água, para ver o time da casa estrear com o pé direito na competição. O equipe de Rio Brilhante venceu a Pontaporanense, recém-promovida, por 2 a 0. A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Os gols do Água Negra foram assinalados no primeiro tempo. O centroavante Kareca abriu o placar aos 23 minutos, após cruzamento de Erick Bahia pelo flanco esquerdo. O camisa 9 da agremiação rio-brilhantense deslizou de carrinho e anotou o primeiro gol da 42ª edição do Estadual.

Nos acréscimos da etapa inicial, aos 47, Salomão foi lançado em profundidade e bateu forte na saída do goleiro Tieppo para marcar o segundo tento. Com o triunfo, o atual campeão soma os primeiros três pontos no certame. O Rubro-Negro volta a campo no dia 1º de fevereiro, frente ao Comercial, em Campo Grande. Também na Capital, a Pontaporanense tem compromisso marcado no dia seguinte, contra o Operário.

A primeira rodada terá continuação no domingo (26.01), às 15h, com o embate entre Corumbaense e Maracaju, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. No dia 1º de fevereiro (sábado), o Aquidauanense receberá a Serc de Chapadão do Sul, às 15h, no Estádio Municipal de Aquidauana “Mário Pinto de Souza”, o Noroeste. Uma hora depois, o Nova Andradina enfrenta o Costa Rica fora de casa, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão.

Confira os próximos jogos:

Tabela Oficial de Jogos do Estadual de Futebol – Serie A – Edicao 2020

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Franz Mendes/Associação Estadual de Cronistas Esportivos