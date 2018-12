Estadual de Beach Tennis define campeões

A Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul vai lançar o calendário 2019 e a primeira etapa já esta marcada para março - Divulgação/Arthur Mario/Eva Regina

O fim de semana foi de disputa pela 5ª e última etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. Nas areias da praça esportiva Belmar Fidalgo, a competição rolou em duplas masculinas, femininas e mistas, além da competição por equipes.

Entre os iniciantes, Tiago Lima de Três Lagoas e Vinicius Souza de Campo Grande faturaram o título, com os campo-grandeses Marcelo de Paula e Roberto Czech em segundo. Na dupla mista, Jackeline Constantino e Tiago Lima de Três Lagoas ficaram em primeiro com Margareth Colombo e Marcelo de Paula da capital em segundo.

Pela categoria principal, Eva Regina e Raissa Caroline foram as campeãs com Leila Freitas e Rebeca Ferreira em segundo. Na masculina, Jailson Paz e Leonardo Martins subiram ao local mais alto do pódio ao vencer a dupla Carlos Batalha Junior e Fábio Puga. Já na dupla mista vitória de Raissa Caroline e Leonardo Martins, com Sarah Geovanna e Luiz Vadora com o vice, todos os atletas de Campo Grande.

Na disputa pelo 3º Team Cup, competição por equipes, o título ficou com a Paz Beach Tennis formada pelos atletas: Eva Regina, Raissa Caroline, Jailson Paz e Allan Vinicius. Em segundo lugar ficou o Point dos Amigos, representada por Aline D'Avila, Naiady Ortega, Carlos Batalha Junior e Luiz Vadora.

A competição encerrou o Circuito 2018 que passou pelas cidades de Anaurilândia, Três Lagoas, Bonito, além de duas etapas em Campo Grande. Agora, os oito melhores atletas do ranking em cada categoria serão convocados para a disputa do Rei e Rainha da Praia que acontece nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019 em Campo Grande. A Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul vai lançar o calendário 2019 e a primeira etapa já esta marcada para março em comemoração ao aniversário de sete anos da entidade e do Circuito Estadual.