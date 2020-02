Estadual de Beach Tennis começa neste sábado e vai até domingo

Ao todo, a primeira etapa recebeu 78 inscrições, com atletas de cinco municípios: Campo Grande, Caracol, Corumbá, Jardim e Terenos - Foto: Reprodução

Para os amantes de beach tennis, começa hoje (15) a primeira etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis, organizado pela Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul (FTMS). As disputas vão até domingo (16) e vão ser realizadas nas quadras de areia do Rádio Clube em Campo Grande.

O Estadual terá disputas masculinas, femininas e mistas nas categorias PRO/A, A, B, C, iniciante, sub-14 e 40+. Ao todo, a primeira etapa recebeu 78 inscrições, com atletas de cinco municípios: Campo Grande, Caracol, Corumbá, Jardim e Terenos. Os melhores classificados garantirão vaga direta à Copa das Federações de Beach Tennis 2020, que ocorrerá de 30 de outubro a 2 de novembro.

“A primeira etapa é sempre uma surpresa. Todos os atletas que ficam nas primeiras colocações do ranking no ano interior sobem de categoria e acabam entrando em outra categoria um pouco mais difícil. Também entram atletas novos durante o ano. Esperamos disputas bem acirradas”, destaca Rafaela Echeverria de Souza, membro do Departamento de Beach Tennis da FTMS.

Segundo ela, as partidas com pontos mais disputados - o conhecido “rali” - e de maior duração acontecem na categoria A. “Nesta categoria, os atletas, mesmo subindo de classe, já se mantêm no mesmo nível técnico e partidas são bem demoradas, com pontos bonitos”.

Rafaela Echeverria ressalta que a expectativa para a temporada é que aumente cada vez mais o número de praticantes. “Estamos com cinco cidades participantes e a ideia é expandir neste ano para que, se possível, daqui pra frente, quase todas as cidades do Estado tenham representantes”. A segunda etapa do Estadual de Beach Tennis FTMS está agendada para os dias 20, 21 e 22 de março, em local a definir.

Confira abaixo a programação do evento deste final de semana: