Estadual de Beach Tennis agita o fim de semana esportivo em Campo Grande

Atletas disputam, neste fim de semana em Campo Grande, o Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. Esta será a penúltima etapa do ano valendo pontos para o ranking estadual da modalidade. Em disputa as categorias duplas femininas, masculinas e mistas, níveis A para atletas avançados, B, intermediários e C, iniciantes.

A etapa terá a participação de quatro atletas de Três Lagoas, entre eles a dupla Marcus Vinicius e Luiz Mujica, semifinalistas da 2ª etapa. “O beach tennis esta crescendo bastante por aqui e nós iremos a Campo Grande representar Três Lagoas nesta etapa do estadual”, enfatizou Marcus Vinicius, professor da modalidade no município.

Também esta confirmada a participação do número 1 do ranking estadual e número 2 do ranking nacional, Jailson Paz. O atleta foi finalista em todas as etapas este ano e foi eleito, nos últimos três anos, o melhor jogador do estado .

Outro destaque da etapa é Rebeca Ferreira, de apenas 13 anos, campeã da etapa anterior na dupla mista intermediária, ao lado de Leonardo Correa. Também já está inscrita a dupla feminina número 1 do estado na categoria principal, Eva Regina e Raissa Caroline.

De acordo com o diretor geral do torneio, Filipe Edgardo, as disputas serão no sábado e domingo, a partir das 8h na praça esportiva Belmar Fidalgo no centro da capital. As inscrições terminam às 16h desta sexta-feira, 13, quando serão realizados os sorteios das chaves.

A última etapa acontece em dezembro em Bonito, a 300 km de Campo Grande.

